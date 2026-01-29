Lifestyle

Moskau verzeichnet stÃ¤rkste SchneefÃ¤lle seit mehr als 200 Jahren

  • AFP - 29. Januar 2026, 19:14 Uhr
Bild vergrößern: Moskau verzeichnet stÃ¤rkste SchneefÃ¤lle seit mehr als 200 Jahren
Moskau versinkt im Schnee
Bild: AFP

Moskau hat in diesem Monat die heftigsten SchneefÃ¤lle seit mehr als zwei Jahrhunderten verzeichnet. Die 'ungewÃ¶hnlich hohen' SchneefÃ¤lle seien die Folge 'des Durchzugs tiefer und ausgedehnter Zyklone mit einer verstÃ¤rkten Wetterfront Ã¼ber der Region Moskau', erklÃ¤rten Meteorologen der Staatlichen UniversitÃ¤t Moskau.

Moskau hat in diesem Monat die heftigsten SchneefÃ¤lle seit mehr als zwei Jahrhunderten verzeichnet. Die "ungewÃ¶hnlich starken" SchneefÃ¤lle seien die Folge "des Durchzugs tiefer und ausgedehnter Zyklone mit einer verstÃ¤rkten Wetterfront Ã¼ber der Region Moskau", erklÃ¤rten Meteorologen der Staatlichen UniversitÃ¤t Moskau am Donnerstag. In der Hauptstadt habe es nunmehr SchneefÃ¤lle gegeben, die einer Niederschlagsmenge von 92 Millimetern entsprÃ¤chen - "der hÃ¶chste Wert der vergangenen 203 Jahre", wie die UniversitÃ¤t im Onlinedienst VK mitteilte.

Weiter erklÃ¤rten die Meteorologen, dass die Durchschnittstemperatur im Januar in diesem Jahr minus 6,2 Grad betrage und damit 1,5 Grad niedriger als gewÃ¶hnlich. Am Donnerstag lagen in Moskau mehr als 60 Zentimeter Schnee. Einige StraÃŸen wurden in LagerflÃ¤chen fÃ¼r die Schneemassen umgewandelt, um die RÃ¤umung anderer StraÃŸen zu ermÃ¶glichen.Â 

ZÃ¼ge im Raum Moskau hatten VerspÃ¤tung, wie AFP-Reporter beobachteten, Autos standen am Donnerstagabend lange Staus. Ã„hnlich starke SchneefÃ¤lle hatte es in der russischen Hauptstadt zuletzt im Jahr 1823 gegeben. Damals habe die Niederschlagsmenge 122 Millimeter betragen - Â allerdings seien die Werte aus einer derart fernen Vergangenheit "mÃ¶glicherweise nicht ganz zuverlÃ¤ssig", fÃ¼gten die Wetterforscher hinzu.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    US-First Lady feiert Premiere der von Amazon finanzierten Doku
    US-First Lady feiert Premiere der von Amazon finanzierten Doku "Melania"

    Premiere fÃ¼r einen Dokumentarfilm Ã¼ber die First Lady der USA: Melania Trump und zahlreiche GÃ¤ste feiern am Donnerstag in Washington den Start des Films "Melania", der die 20

    Mehr
    The Show must go on: Londoner Operndirektor springt fÃ¼r kranken Star-Tenor ein
    The Show must go on: Londoner Operndirektor springt fÃ¼r kranken Star-Tenor ein

    Auftritt in Kapuzen-Shirt und Turnschuhen statt im TheaterkostÃ¼m: Der Musikdirektor der Londoner Royal Opera ist mitten in der laufenden Vorstellung fÃ¼r den plÃ¶tzlich

    Mehr
    GrÃ¶nland empÃ¶rt Ã¼ber Satireaktion von deutschem TV-Team
    GrÃ¶nland empÃ¶rt Ã¼ber Satireaktion von deutschem TV-Team

    Nuuk (dts Nachrichtenagentur) - Eine satirische Aktion des deutschen Comedians Maxi Schafroth hat in GrÃ¶nland EmpÃ¶rung ausgelÃ¶st. Nach Informationen von T-Online versuchte der

    Mehr
    Adidas meldet Rekordumsatz im Jahr 2025 und kÃ¼ndigt AktienrÃ¼ckkauf an
    Adidas meldet Rekordumsatz im Jahr 2025 und kÃ¼ndigt AktienrÃ¼ckkauf an
    Bund und LÃ¤nder stellen 2,5 Milliarden Euro fÃ¼r neue Bahnprojekte zur VerfÃ¼gung
    Bund und LÃ¤nder stellen 2,5 Milliarden Euro fÃ¼r neue Bahnprojekte zur VerfÃ¼gung
    Trump will neuen Fed-Chef kommende Woche nominieren
    Trump will neuen Fed-Chef kommende Woche nominieren
    Aldi und Lidl senken Preise fÃ¼r Schokolade und Schoko-Produkte
    Aldi und Lidl senken Preise fÃ¼r Schokolade und Schoko-Produkte
    Regierung sieht hohe Risiken durch US-Sanktionen gegen Rosneft
    Regierung sieht hohe Risiken durch US-Sanktionen gegen Rosneft
    Wadephul begrÃ¼ÃŸt Terror-Einstufung fÃ¼r Irans Revolutionsgarden
    Wadephul begrÃ¼ÃŸt Terror-Einstufung fÃ¼r Irans Revolutionsgarden
    Bundestag stimmt fÃ¼r schÃ¤rfere Strafen bei Terrorismus und Spionage
    Bundestag stimmt fÃ¼r schÃ¤rfere Strafen bei Terrorismus und Spionage
    Trump: USA erlauben wieder FlÃ¼ge Ã¼ber Venezuela
    Trump: USA erlauben wieder FlÃ¼ge Ã¼ber Venezuela
    Streit um ICE-EinsÃ¤tze: Trump will neue Haushaltssperre abwenden
    Streit um ICE-EinsÃ¤tze: Trump will neue Haushaltssperre abwenden
    Finanzministerium will keine
    Finanzministerium will keine "Wero"-Pflicht fÃ¼r HÃ¤ndler

    Top Meldungen

    Bildungsministerium erhÃ¶ht HÃ¼rden fÃ¼r Demokratieprogramme
    Bildungsministerium erhÃ¶ht HÃ¼rden fÃ¼r Demokratieprogramme

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesbildungsministerium unter Leitung von Karin Prien (CDU) hat die Auflagen fÃ¼r die kommunalen Demokratieprogramme verschÃ¤rft. So

    Mehr
    Bundesarbeitsgericht: Fluggastkontrolleurin darf Kopftuch tragen
    Bundesarbeitsgericht: Fluggastkontrolleurin darf Kopftuch tragen

    Eine TÃ¤tigkeit als Luftsicherheitsassistentin an der Passagier- und GepÃ¤ckkontrolle eines Flughafens darf grundsÃ¤tzlich mit einem religiÃ¶sen Kopftuch erbracht werden. Die

    Mehr
    "Noch hartes StÃ¼ck Arbeit": Bahn setzt Tarifverhandlungen mit GDL im Februar fort

    Nach zweitÃ¤gigen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der LokfÃ¼hrergesellschaft GDL sieht DB-Personalvorstand Martin Seiler "noch ein hartes StÃ¼ck Arbeit"

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts