Moskau verzeichnet stÃ¤rkste SchneefÃ¤lle seit mehr als 200 Jahren

Moskau versinkt im Schnee

Moskau hat in diesem Monat die heftigsten SchneefÃ¤lle seit mehr als zwei Jahrhunderten verzeichnet. Die "ungewÃ¶hnlich starken" SchneefÃ¤lle seien die Folge "des Durchzugs tiefer und ausgedehnter Zyklone mit einer verstÃ¤rkten Wetterfront Ã¼ber der Region Moskau", erklÃ¤rten Meteorologen der Staatlichen UniversitÃ¤t Moskau am Donnerstag. In der Hauptstadt habe es nunmehr SchneefÃ¤lle gegeben, die einer Niederschlagsmenge von 92 Millimetern entsprÃ¤chen - "der hÃ¶chste Wert der vergangenen 203 Jahre", wie die UniversitÃ¤t im Onlinedienst VK mitteilte.



Weiter erklÃ¤rten die Meteorologen, dass die Durchschnittstemperatur im Januar in diesem Jahr minus 6,2 Grad betrage und damit 1,5 Grad niedriger als gewÃ¶hnlich. Am Donnerstag lagen in Moskau mehr als 60 Zentimeter Schnee. Einige StraÃŸen wurden in LagerflÃ¤chen fÃ¼r die Schneemassen umgewandelt, um die RÃ¤umung anderer StraÃŸen zu ermÃ¶glichen.Â



ZÃ¼ge im Raum Moskau hatten VerspÃ¤tung, wie AFP-Reporter beobachteten, Autos standen am Donnerstagabend lange Staus. Ã„hnlich starke SchneefÃ¤lle hatte es in der russischen Hauptstadt zuletzt im Jahr 1823 gegeben. Damals habe die Niederschlagsmenge 122 Millimeter betragen - Â allerdings seien die Werte aus einer derart fernen Vergangenheit "mÃ¶glicherweise nicht ganz zuverlÃ¤ssig", fÃ¼gten die Wetterforscher hinzu.