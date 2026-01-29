Moskau hat in diesem Monat die heftigsten SchneefÃ¤lle seit mehr als zwei Jahrhunderten verzeichnet. Die "ungewÃ¶hnlich starken" SchneefÃ¤lle seien die Folge "des Durchzugs tiefer und ausgedehnter Zyklone mit einer verstÃ¤rkten Wetterfront Ã¼ber der Region Moskau", erklÃ¤rten Meteorologen der Staatlichen UniversitÃ¤t Moskau am Donnerstag. In der Hauptstadt habe es nunmehr SchneefÃ¤lle gegeben, die einer Niederschlagsmenge von 92 Millimetern entsprÃ¤chen - "der hÃ¶chste Wert der vergangenen 203 Jahre", wie die UniversitÃ¤t im Onlinedienst VK mitteilte.
Weiter erklÃ¤rten die Meteorologen, dass die Durchschnittstemperatur im Januar in diesem Jahr minus 6,2 Grad betrage und damit 1,5 Grad niedriger als gewÃ¶hnlich. Am Donnerstag lagen in Moskau mehr als 60 Zentimeter Schnee. Einige StraÃŸen wurden in LagerflÃ¤chen fÃ¼r die Schneemassen umgewandelt, um die RÃ¤umung anderer StraÃŸen zu ermÃ¶glichen.Â
ZÃ¼ge im Raum Moskau hatten VerspÃ¤tung, wie AFP-Reporter beobachteten, Autos standen am Donnerstagabend lange Staus. Ã„hnlich starke SchneefÃ¤lle hatte es in der russischen Hauptstadt zuletzt im Jahr 1823 gegeben. Damals habe die Niederschlagsmenge 122 Millimeter betragen - Â allerdings seien die Werte aus einer derart fernen Vergangenheit "mÃ¶glicherweise nicht ganz zuverlÃ¤ssig", fÃ¼gten die Wetterforscher hinzu.
Lifestyle
Moskau verzeichnet stÃ¤rkste SchneefÃ¤lle seit mehr als 200 Jahren
- AFP - 29. Januar 2026, 19:14 Uhr
Moskau hat in diesem Monat die heftigsten SchneefÃ¤lle seit mehr als zwei Jahrhunderten verzeichnet. Die 'ungewÃ¶hnlich hohen' SchneefÃ¤lle seien die Folge 'des Durchzugs tiefer und ausgedehnter Zyklone mit einer verstÃ¤rkten Wetterfront Ã¼ber der Region Moskau', erklÃ¤rten Meteorologen der Staatlichen UniversitÃ¤t Moskau.
Moskau hat in diesem Monat die heftigsten SchneefÃ¤lle seit mehr als zwei Jahrhunderten verzeichnet. Die "ungewÃ¶hnlich starken" SchneefÃ¤lle seien die Folge "des Durchzugs tiefer und ausgedehnter Zyklone mit einer verstÃ¤rkten Wetterfront Ã¼ber der Region Moskau", erklÃ¤rten Meteorologen der Staatlichen UniversitÃ¤t Moskau am Donnerstag. In der Hauptstadt habe es nunmehr SchneefÃ¤lle gegeben, die einer Niederschlagsmenge von 92 Millimetern entsprÃ¤chen - "der hÃ¶chste Wert der vergangenen 203 Jahre", wie die UniversitÃ¤t im Onlinedienst VK mitteilte.
Weitere Meldungen
Premiere fÃ¼r einen Dokumentarfilm Ã¼ber die First Lady der USA: Melania Trump und zahlreiche GÃ¤ste feiern am Donnerstag in Washington den Start des Films "Melania", der die 20Mehr
Auftritt in Kapuzen-Shirt und Turnschuhen statt im TheaterkostÃ¼m: Der Musikdirektor der Londoner Royal Opera ist mitten in der laufenden Vorstellung fÃ¼r den plÃ¶tzlichMehr
Nuuk (dts Nachrichtenagentur) - Eine satirische Aktion des deutschen Comedians Maxi Schafroth hat in GrÃ¶nland EmpÃ¶rung ausgelÃ¶st. Nach Informationen von T-Online versuchte derMehr
Top Meldungen
Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesbildungsministerium unter Leitung von Karin Prien (CDU) hat die Auflagen fÃ¼r die kommunalen Demokratieprogramme verschÃ¤rft. SoMehr
Eine TÃ¤tigkeit als Luftsicherheitsassistentin an der Passagier- und GepÃ¤ckkontrolle eines Flughafens darf grundsÃ¤tzlich mit einem religiÃ¶sen Kopftuch erbracht werden. DieMehr
Nach zweitÃ¤gigen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der LokfÃ¼hrergesellschaft GDL sieht DB-Personalvorstand Martin Seiler "noch ein hartes StÃ¼ck Arbeit"Mehr