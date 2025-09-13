SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 2, 8, 15, 23, 25, 43 die Superzahl ist die 0. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 4768414. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 093542 gezogen.
Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr. Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne.
Der Jackpot bei "6 aus 49" betrug neun Millionen Euro.
Lifestyle
Lotto am Samstag (13.09.2025)
- dts - 13. September 2025, 19:30 Uhr
.
