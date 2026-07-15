SPD kritisiert Priens PlÃ¤ne zur KÃ¼rzung des Unterhaltsvorschusses

Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) auf, ihre PlÃ¤ne zur KÃ¼rzung beim staatlichen Unterhaltsvorschuss zurÃ¼ckzunehmen. "FÃ¼r Alleinerziehende ist der Vorschlag, hier zu kÃ¼rzen, ein Offenbarungseid", sagte KlÃ¼ssendorf der Funke-Mediengruppe. Die Ã¼berwÃ¤ltigende Mehrheit der Alleinerziehenden seien Frauen, die in Deutschland das mit Abstand hÃ¶chste Armutsrisiko trÃ¼gen. Dieses Land dÃ¼rfe sie nicht im Stich lassen.



Wegen des Sparzwangs im Bundeshaushalt will Prien beim staatlichen Unterhaltsvorschuss kÃ¼rzen. Demnach soll der Staat den Vorschuss fÃ¼r Kinder von Alleinerziehenden nur noch bis zum 16. Geburtstag zahlen anstatt bis zur VolljÃ¤hrigkeit wie bisher. KlÃ¼ssendorf forderte, dass der Staat weiterhin bis zur VolljÃ¤hrigkeit vorlÃ¤ufig einspringen und den Unterhaltsvorschuss Ã¼bernehmen mÃ¼sse, wenn ein Elternteil sich weigere, seine gesetzlichen Unterhaltspflichten zu erfÃ¼llen.



"Ich erwarte von Karin Prien, dass sie, bei aller Knappheit in den Kassen, den Blick konsequent darauf richtet, wie wir Alleinerziehenden und ihren Kindern das Leben leichter statt schwerer machen kÃ¶nnen", sagte KlÃ¼ssendorf. Eine KÃ¼rzung beim Unterhaltsvorschuss dÃ¼rfe nicht am Ende der Debatte stehen.



Den Unterhaltsvorschuss zahlt der Staat fÃ¼r Kinder von Alleinerziehenden, wenn der andere Elternteil nicht fÃ¼r den gemeinsamen Nachwuchs aufkommt. "Wer beim Unterhalt kÃ¼rzen will, trifft direkt Kinder und Jugendliche", sagte KlÃ¼ssendorf. Kein Kind sei jedoch fÃ¼r die Situation verantwortlich, die entstehe, wenn Eltern sich trennen. Und genau deshalb mÃ¼sse hier auf den Staat Verlass sein.

