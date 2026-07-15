Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) auf, ihre PlÃ¤ne zur KÃ¼rzung beim staatlichen Unterhaltsvorschuss zurÃ¼ckzunehmen. "FÃ¼r Alleinerziehende ist der Vorschlag, hier zu kÃ¼rzen, ein Offenbarungseid", sagte KlÃ¼ssendorf der Funke-Mediengruppe. Die Ã¼berwÃ¤ltigende Mehrheit der Alleinerziehenden seien Frauen, die in Deutschland das mit Abstand hÃ¶chste Armutsrisiko trÃ¼gen. Dieses Land dÃ¼rfe sie nicht im Stich lassen.
Wegen des Sparzwangs im Bundeshaushalt will Prien beim staatlichen Unterhaltsvorschuss kÃ¼rzen. Demnach soll der Staat den Vorschuss fÃ¼r Kinder von Alleinerziehenden nur noch bis zum 16. Geburtstag zahlen anstatt bis zur VolljÃ¤hrigkeit wie bisher. KlÃ¼ssendorf forderte, dass der Staat weiterhin bis zur VolljÃ¤hrigkeit vorlÃ¤ufig einspringen und den Unterhaltsvorschuss Ã¼bernehmen mÃ¼sse, wenn ein Elternteil sich weigere, seine gesetzlichen Unterhaltspflichten zu erfÃ¼llen.
"Ich erwarte von Karin Prien, dass sie, bei aller Knappheit in den Kassen, den Blick konsequent darauf richtet, wie wir Alleinerziehenden und ihren Kindern das Leben leichter statt schwerer machen kÃ¶nnen", sagte KlÃ¼ssendorf. Eine KÃ¼rzung beim Unterhaltsvorschuss dÃ¼rfe nicht am Ende der Debatte stehen.
Den Unterhaltsvorschuss zahlt der Staat fÃ¼r Kinder von Alleinerziehenden, wenn der andere Elternteil nicht fÃ¼r den gemeinsamen Nachwuchs aufkommt. "Wer beim Unterhalt kÃ¼rzen will, trifft direkt Kinder und Jugendliche", sagte KlÃ¼ssendorf. Kein Kind sei jedoch fÃ¼r die Situation verantwortlich, die entstehe, wenn Eltern sich trennen. Und genau deshalb mÃ¼sse hier auf den Staat Verlass sein.
Lifestyle
SPD kritisiert Priens PlÃ¤ne zur KÃ¼rzung des Unterhaltsvorschusses
- dts - 15. Juli 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) auf, ihre PlÃ¤ne zur KÃ¼rzung beim staatlichen Unterhaltsvorschuss zurÃ¼ckzunehmen. "FÃ¼r Alleinerziehende ist der Vorschlag, hier zu kÃ¼rzen, ein Offenbarungseid", sagte KlÃ¼ssendorf der Funke-Mediengruppe. Die Ã¼berwÃ¤ltigende Mehrheit der Alleinerziehenden seien Frauen, die in Deutschland das mit Abstand hÃ¶chste Armutsrisiko trÃ¼gen. Dieses Land dÃ¼rfe sie nicht im Stich lassen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung sieht bei den umstrittenen Selbstzahler-Leistungen MÃ¤ngel bei der AufklÃ¤rung der Praxen Ã¼ber Nutzen und Risiken, weistMehr
Bei einer Auktion in New York ist das Skelett eines Tyrannosaurus Rex fÃ¼r einen Rekordpreis von 50,1 Millionen Dollar (43,8 Millionen Euro) versteigert worden. Das Skelett mitMehr
Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils schweren Gewittern in vielen Regionen Deutschlands. Betroffen seien Teile der BundeslÃ¤nderMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Lebensmittel sind nach Angaben der Bundesregierung seit 2020 deutlich stÃ¤rker gestiegen als die allgemeine Inflation. Das gehtMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft lÃ¤uft Sturm gegen einen Gesetzentwurf von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zum besseren Schutz vonMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) pocht auf die Umsetzung eines Gesetzentwurfs von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zum besserenMehr