Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Moskau: Russland kÃ¼ndigt Waffenruhe fÃ¼r 8. und 9. Mai an. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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Russland kÃ¼ndigt Waffenruhe fÃ¼r 8. und 9. Mai an
- dts - 4. Mai 2026, 19:51 Uhr
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Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Moskau: Russland kÃ¼ndigt Waffenruhe fÃ¼r 8. und 9. Mai an. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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