Russland kÃ¼ndigt Waffenruhe fÃ¼r 8. und 9. Mai an

Hubertz will Wohngeld kÃ¼rzen DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will die Sparvorgaben fÃ¼r ihr Ressort Ã¼ber KÃ¼rzungen beim Wohngeld erreichen. Das berichtet das Mehr

Personalrat kritisiert Reiches Einstellungspraxis scharf Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Personalrat im Bundeswirtschaftsministerium Ã¼bt scharfe Kritik an der Einstellungspraxis von Ministerin Katherina Reiche (CDU). Das Mehr