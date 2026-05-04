Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge

ADAC: April teuerster Tankmonat aller Zeiten MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 haben die Kraftstoffpreise in Deutschland neue HÃ¶chststÃ¤nde erreicht. Autofahrer zahlten im Durchschnitt 2,109 Euro fÃ¼r einen Mehr

Bundesregierung schlieÃŸt UNIDO-InvestitionsbÃ¼ros Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) beendet die Finanzierung fÃ¼r zwei Investitions- und TechnologiefÃ¶rderungsbÃ¼ros (ITPO). Die BÃ¼ros in Mehr