Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Leipzig: Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge
- dts - 4. Mai 2026, 17:39 Uhr
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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Leipzig: Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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