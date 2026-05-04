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Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge

  • dts - 4. Mai 2026, 17:39 Uhr

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Leipzig: Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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