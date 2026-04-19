Iran sieht Fortschritte in FriedensgesprÃ¤chen

Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Teheran (dts Nachrichtenagentur) - In den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zur Beendigung des Krieges sehen die Iraner Fortschritte. Von einer Einigung seien die Konfliktparteien aber noch weit entfernt, sagte der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf in einer Ansprache im iranischen Staatsfernsehen.



Ghalibaf, der auch einer der iranischen UnterhÃ¤ndler ist, erklÃ¤rte, dass es zwar Fortschritte in den Verhandlungen gegeben habe, aber noch viele LÃ¼cken und grundlegende Punkte offen seien. Ghalibaf gilt derzeit als Irans faktischer Verteidigungsminister und mÃ¤chtigster Politiker im politischen System des Iran.



Aus den USA hieÃŸ es unterdessen, dass die Trump-Administration innerhalb weniger Tage hochrangige Vertreter nach Pakistan entsenden kÃ¶nnte, um eine zweite GesprÃ¤chsrunde zu fÃ¼hren. Am vergangenen Wochenende hatte VizeprÃ¤sident JD Vance in Islamabad eine Marathonsitzung direkter GesprÃ¤che geleitet, die jedoch zunÃ¤chst zu keinen Ergebnissen fÃ¼hrte.

