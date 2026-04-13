Leo XIV. besucht als erster Papst der Geschichte Algerien

Papst Leo XIV.

Leo XIV. besucht am Montag als erster Papst Algerien. Am Morgen wird er in Algier PrÃ¤sident Abdelmadschid Tebboune treffen, am Nachmittag besucht er dann die GroÃŸe Moschee und die katholische Gemeinde.

Auf einer elftÃ¤gigen Afrika-Reise besucht Leo XIV. am Montag als erster Papst der Geschichte Algerien. Am Morgen wird das Oberhaupt der katholischen Kirche nach Angaben des Vatikan in Algier PrÃ¤sident Abdelmadschid Tebboune treffen, am Nachmittag stehen Besuche in der GroÃŸen Moschee und bei der katholischen Gemeinde auf dem Programm. Zudem ist eine Andacht in einer Kapelle geplant, die 19 wÃ¤hrend des BÃ¼rgerkriegs (1992-2002) ermordeten christlichen Priestern und Nonnen gewidmet ist.Â



In Algerien sind 99 Prozent der 47 Millionen Einwohner Muslime, der Islam ist Staatsreligion. Ziel des Papstes ist es laut Vatikansprecher Matteo Bruni, "sich an die islamische Welt zu wenden, aber auch eine gemeinsame Herausforderung des Zusammenlebens anzugehen". AnschlieÃŸend reist Papst Leo weiter nach Kamerun, Angola und Ã„quatorialguinea. Der Algerien-Besuch hat fÃ¼r Leo XIV. auch eine starke persÃ¶nliche Bedeutung - das heutige Algerien war einst die Heimat des Heiligen Augustinus (354â€“430), eines christlichen Theologen, dessen geistiges Erbe sein Pontifikat prÃ¤gt. In Augustinus' ehemaliger Heimat Annaba ist eine Messe geplant.