Gewerkschaften drohen mit Streiks gegen geplante Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes

Die Gewerkschaften haben angesichts der PlÃ¤ne der Bundesregierung zur Ã„nderung des Arbeitszeitgesetzes mit Protesten und Streiks gedroht. "Wir sind bereit, fÃ¼r den Erhalt des Arbeitszeitgesetzes zu kÃ¤mpfen, in den Betrieben und auf der StraÃŸe", sagte der Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, der "Bild" (Donnerstag). Am Mittwoch hatte das Bundeswirtschaftsministerium zur StÃ¤rkung des Tourismus in Deutschland eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes gefordert.
Werneke sagte "Bild": "Durch die PlÃ¤ne der Bundesregierung wÃ¼rde den Arbeitgebern gesetzlich einÂ Freibrief ausgestellt, um aus jetzt schon immer stÃ¤rker belasteten und Ã¼berlasteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Letzte rauszuholen, ohne RÃ¼cksicht auf die Gesundheit der BeschÃ¤ftigten."
Der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, RobertÂ Feiger,Â sprach sich ebenfalls gegen Ã„nderungen am Arbeitszeitgesetz aus. "Der Acht-Stunden-Tag ist kein Relikt vergangener Zeiten, sondern ein Grundpfeiler sozialer Gerechtigkeit", sagte Feiger zu "Bild". Wer daran rÃ¼ttele, riskiere Chaos statt Fortschritt. Eine Aufweichung bringe Nachteile vor allem fÃ¼r BeschÃ¤ftigte ohne Tarifbindung. "FÃ¼r sie hieÃŸe das: lÃ¤ngere Arbeitstage, weniger Erholung, mehr Druck", sagte Feiger.
Am Mittwoch hatte das Bundeswirtschaftsministerium sich fÃ¼r eine rasche Umsetzung der geplanten Neuregelung der Arbeitszeitvorgaben ausgesprochen. "Die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, mit der in Zukunft eine wÃ¶chentliche statt einer tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit gilt, soll noch in diesem Jahr beschlossen werden", erklÃ¤rte der Koordinator fÃ¼r Maritime Wirtschaft und Tourismus, Christoph PloÃŸ (CDU).
Diese Neuregelung der Arbeitszeit "wird vor allem den kleinen und mittelstÃ¤ndischen Betrieben sehr helfen", erklÃ¤rte PloÃŸ. In Tourismus- und Gastronomiebetrieben sind unregelmÃ¤ÃŸige Arbeitszeiten eher Ã¼blich. BranchenverbÃ¤nde fordern deshalb schon lÃ¤nger eine Lockerung der bisherigen gesetzlichen Regelung.
Aktuell ist die Arbeitszeit fÃ¼r BeschÃ¤ftigte in Deutschland auf acht Stunden pro Tag begrenzt. In AusnahmefÃ¤llen ist eine VerlÃ¤ngerung auf bis zu zehn Stunden mÃ¶glich, zum Beispiel, wenn dies spÃ¤ter wieder ausgeglichen wird. Bereits im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, die Acht-Stunden-Tag-RegelungÂ durch eine wÃ¶chentlicheÂ HÃ¶chstarbeitszeit abzulÃ¶sen.Â
Widerstand hatte der VorstoÃŸ der Bundesregierung von Gewerkschaften und den GrÃ¼nen erfahren.
Wirtschaft
Gewerkschaften drohen mit Streiks gegen geplante Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes
- AFP - 29. Januar 2026, 02:10 Uhr
