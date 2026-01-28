Technologie

Bericht: SpaceX plant BÃ¶rsengang vor Musks Geburtstag im Juni

  • AFP - 28. Januar 2026, 23:10 Uhr
Bild vergrößern: Bericht: SpaceX plant BÃ¶rsengang vor Musks Geburtstag im Juni
Tech-MilliardÃ¤r Elon Musk
Bild: AFP

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX plant nach Angaben der "Financial Times" im Juni seinen BÃ¶rsengang. Dieser solle vor dem 54. Geburtstag von UnternehmensgrÃ¼nder Elon Musk am 28. Juni erfolgen und wenn die Sterne gÃ¼nstig stÃ¼nden, hieÃŸ es in dem Bericht. Der Tech-MilliardÃ¤r Musk und reichste Mann der Welt wolle damit die Rekordsumme von 50 Milliarden Dollar (rund 42 Milliarden Euro) einsammeln, hieÃŸ es.

Damit wÃ¼rde SpaceX den bisher grÃ¶ÃŸten BÃ¶rsengang Ã¼bertreffen: den des saudiarabischen Ã–lkonzerns SaudiAramco, mit einem Volumen von 29,4 Milliarden Dollar im Jahr 2019. Musk hatte Ende des vergangenen Jahres bestÃ¤tigt, dass er in diesem Jahr den BÃ¶rsengang seines Raumfahrtkonzerns plane.

Die "FT" berichtete unter Berufung auf anonyme Quellen, SpaceX wolle an die BÃ¶rse gehen, wenn sich die HimmelskÃ¶rper Jupiter und Venus besonders nahekÃ¤men. Das sei erstmals seit drei Jahren vom 8. bis 9. Juni der Fall.Â 

SpaceX betreibt das Satellitennetzwerk Starlink. Zudem hat das Unternehmen mit seiner TrÃ¤gerraketen lukrative VertrÃ¤ge mit der US-Raumfahrtagentur Nasa abgeschlossen. Vorzeigeprojekt von SpaceX ist die 123 Meter hohe Starship-Rakete. Die Nasa will damit erstmals seit Jahrzehnten wieder Menschen zum Mond bringen, wÃ¤hrend Musk sogar eine Mars-Mission plant.

