Die Vorsitzenden der Linkspartei, Ines Schwerdtner und Jan van Aken, wollen beim Bundesparteitag im Juni erneut kandidieren. "Wir wollen als Team weitermachen, weil wirÂ Erfolg hatten und mir dieser JobÂ mit Ines zusammen richtig SpaÃŸ macht", sagte van Aken der "Rheinischen Post" vom Donnerstag. Schwerdtner ergÃ¤nzte: "Jan und ich wollen weitermachen, weil wir gezeigt haben,Â zu was die Linke fÃ¤hig ist."
Der Bundesparteitag der Linken findet im Juni in Potsdam statt, dann soll auch die Parteispitze gewÃ¤hlt werden. Ein Sprecher der Partei bestÃ¤tigte die Informationen der "Rheinischen Post" im Grundsatz und verwies ansonsten auf die Berichterstattung der Zeitung.
Van Aken sagte weiter, in den kommenden Monaten liege viel Arbeit, aber auch Hoffnung vor der Partei. "Wir werden voraussichtlich inÂ zwei westdeutsche LandtageÂ einziehen, in denen es bisherÂ keine linke StimmeÂ gab", sagte er der "Rheinischen Post". "AuÃŸerdem wollen wir mitÂ Elif EralpÂ inÂ Berlin Platz einsÂ erreichen und inÂ OstdeutschlandÂ alles dafÃ¼r tun, dass dieÂ AfD nicht an die Schalthebel der MachtÂ kommt."
"Unsere Aufgabe ist es, eine Partei aufzubauen, die im Alltag konkret hilft und die Hoffnung organisiert", sagte Schwerdtner. "Linke Politik muss im Alltag der Menschen spÃ¼rbar und im Parlament wirksam sein." Schwerdtner und van Aken stehen seit Oktober 2024 an der Spitze der Partei.
Wie am Wochenende von Seiten der Linken bekannt wurde, konnte die Partei die Zahl ihrer Mitglieder zuletzt deutlich steigern. Zum Ende des vergangenen Jahres zÃ¤hlte die Partei insgesamt 123.126 Mitglieder - Ende 2024 hatte sie noch 58.532 Mitglieder gemeldet. Damit hat sich die Zahl mehr als verdoppelt, zudem wurden die Mitglieder im Schnitt jÃ¼nger und weiblicher.
Politik
Linken-Parteispitze will bei Parteitag im Juni erneut kandidieren
- AFP - 29. Januar 2026, 00:01 Uhr
Die Vorsitzenden der Linkspartei, Ines Schwerdtner und Jan van Aken, wollen beim Bundesparteitag im Juni erneut kandidieren. Sie stehen seit Oktober 2024 an der Spitze der Partei.
Die Vorsitzenden der Linkspartei, Ines Schwerdtner und Jan van Aken, wollen beim Bundesparteitag im Juni erneut kandidieren. "Wir wollen als Team weitermachen, weil wirÂ Erfolg hatten und mir dieser JobÂ mit Ines zusammen richtig SpaÃŸ macht", sagte van Aken der "Rheinischen Post" vom Donnerstag. Schwerdtner ergÃ¤nzte: "Jan und ich wollen weitermachen, weil wir gezeigt haben,Â zu was die Linke fÃ¤hig ist."
Weitere Meldungen
Der slowakische Regierungschef Robert Fico soll sichÂ einem Bericht des Nachrichtenportals "Politico" zufolge beim EU-Gipfel vergangene Woche besorgt Ã¼ber die geistige GesundheitMehr
Die schwarz-rote Koalition zieht Konsequenzen aus den AnschlÃ¤gen auf das Berliner Stromnetz und andere wichtige Versorgungseinrichtungen: Union und SPD vereinbarten am MittwochMehr
Inmitten eines milliardenschweren Rechtsstreits mit US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die britische Rundfunkanstalt BBC einen neuen Interims-Generaldirektor ernannt. Rhodri TalfanMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Sahra Wagenknecht hÃ¤lt die geplante Abschaffung der tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit fÃ¼r einen Fehler. "Das Schleifen des Acht-Stunden-Tages istMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hÃ¤lt nichts davon, die Abschaffung der Minijobs in den Fokus der Arbeitsdebatte zu stellen. "Es gibt sehrMehr
Peking (dts Nachrichtenagentur) - Chinas Wirtschaft ist 2025 laut offiziellen Zahlen zwar um fÃ¼nf Prozent gewachsen, doch Experten warnen vor trÃ¼gerischer StabilitÃ¤t. JÃ¶rgMehr