Linken-Parteispitze will bei Parteitag im Juni erneut kandidieren

Parteichefs Schwerdtner und van Aken

Die Vorsitzenden der Linkspartei, Ines Schwerdtner und Jan van Aken, wollen beim Bundesparteitag im Juni erneut kandidieren. Sie stehen seit Oktober 2024 an der Spitze der Partei.

Van Aken sagte: "Wir wollen als Team weitermachen, weil wir Erfolg hatten und mir dieser Job mit Ines zusammen richtig Spaß macht". Schwerdtner ergänzte: "Jan und ich wollen weitermachen, weil wir gezeigt haben, zu was die Linke fähig ist."



Der Bundesparteitag der Linken findet im Juni in Potsdam statt, dann soll auch die Parteispitze gewÃ¤hlt werden. Ein Sprecher der Partei bestÃ¤tigte die Informationen der "Rheinischen Post" im Grundsatz und verwies ansonsten auf die Berichterstattung der Zeitung.



Van Aken sagte weiter, in den kommenden Monaten liege viel Arbeit, aber auch Hoffnung vor der Partei. "Wir werden voraussichtlich inÂ zwei westdeutsche LandtageÂ einziehen, in denen es bisherÂ keine linke StimmeÂ gab", sagte er der "Rheinischen Post". "AuÃŸerdem wollen wir mitÂ Elif EralpÂ inÂ Berlin Platz einsÂ erreichen und inÂ OstdeutschlandÂ alles dafÃ¼r tun, dass dieÂ AfD nicht an die Schalthebel der MachtÂ kommt."



"Unsere Aufgabe ist es, eine Partei aufzubauen, die im Alltag konkret hilft und die Hoffnung organisiert", sagte Schwerdtner. "Linke Politik muss im Alltag der Menschen spÃ¼rbar und im Parlament wirksam sein." Schwerdtner und van Aken stehen seit Oktober 2024 an der Spitze der Partei.



Wie am Wochenende von Seiten der Linken bekannt wurde, konnte die Partei die Zahl ihrer Mitglieder zuletzt deutlich steigern. Zum Ende des vergangenen Jahres zÃ¤hlte die Partei insgesamt 123.126 Mitglieder - Ende 2024 hatte sie noch 58.532 Mitglieder gemeldet. Damit hat sich die Zahl mehr als verdoppelt, zudem wurden die Mitglieder im Schnitt jÃ¼nger und weiblicher.