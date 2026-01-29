Sinkende VerkÃ¤ufe, steigende Ausgaben: Der Gewinn des US-Elektroautobauers ist im vierten Quartal um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Der Konzern von Tech-MilliardÃ¤r Elon Musk erzielte zwischen Oktober und Dezember unter dem Strich 840 Millionen Dollar (rund 704 Millionen Euro). Das war deutlich weniger als von Experten erwartet. Der Umsatz sank um 3,1 Prozent auf 24,9 Milliarden Dollar.
Chinesische Hersteller wie BYD und andere Konkurrenten machen Tesla weiter zu schaffen. Im vergangenen Jahr ging der Absatz des US-Elektroautobauers um neun Prozent auf 1,6 Millionen Fahrzeuge zurÃ¼ck, im vierten Quartal lieferte der Hersteller 418.227 Fahrzeuge aus. FÃ¼r das laufende Jahr gab der Hersteller keine Prognose ab.
Neben den sinkenden Verkaufszahlen machte Tesla eine Reihe weiterer Faktoren fÃ¼r das schlechte GeschÃ¤ftsergebnis verantwortlich. Dazu zÃ¤hlen unter anderem hÃ¶here Ausgaben fÃ¼r Forschung und Entwicklung im Bereich KÃ¼nstliche Intelligenz und die Belastung durch die hohen ImportzÃ¶lle von US-PrÃ¤sident Donald Trump.Â
Tesla kÃ¼ndigte eine Investition von zwei Milliarden Dollar in Musks KI-Unternehmen xAI an.Â Hintergrund ist der Trend zu selbstfahrenden Autos. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hatte Musk vergangene Woche vorausgesagt, solche Dienste wÃ¼rden Ende dieses Jahres in den USA "sehr weit verbreitet" sein. Mit seinem Robotaxi liegt Tesla allerdings hinter dem Anbieter Waymo, der mit selbstfahrenden Taxis bereits in Los Angeles und vier weiteren US-StÃ¤dten vertreten ist.
Wirtschaft
Skeptische KÃ¤ufer: Tesla-Gewinn bricht im vierten Quartal ein
- AFP - 29. Januar 2026, 00:10 Uhr
Sinkende VerkÃ¤ufe, steigende Ausgaben: Der Gewinn des US-Elektroautobauers ist im vierten Quartal um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Der Konzern erzielte unter dem Strich 840 Millionen Dollar.
