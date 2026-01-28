Sport

Champions League: Eintracht unterliegt Tottenham - Bayern siegreich

  • dts - 28. Januar 2026, 23:04 Uhr
Bild vergrößern: Champions League: Eintracht unterliegt Tottenham - Bayern siegreich
Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur am 28.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Am letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase hat Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur mit 0:2 verloren. Nach einer torlosen ersten HÃ¤lfte brachte Randal Kolo Muani die GÃ¤ste in der 47. Minute mit 1:0 in FÃ¼hrung. In der Schlussphase nutzte Dominic Solanke in der 77. Minute einen Ballverlust der Eintracht und sorgte fÃ¼r den Endstand.

Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich bei der PSV Eindhoven ein 2:1 erarbeitet. Jamal Musiala traf in der 58. Minute zur FÃ¼hrung fÃ¼r die MÃ¼nchner. Die PSV kam in der 78. Minute durch Ismael Saibari zum Ausgleich, der aus der Distanz unhaltbar einschoss. Harry Kane sorgte schlieÃŸlich in der 84. Minute fÃ¼r den 2:1-Endstand.

Borussia Dortmund musste sich Inter Mailand knapp mit 0:2 geschlagen geben. Den FÃ¼hrungstreffer erzielte Federico Dimarco in der 81. Minute mit einem direkt verwandelten FreistoÃŸ. Andy Diouf legte zudem in der 4. Minute der Nachspielzeit nach.

Bayer Leverkusen hat sein Heimspiel gegen den FC Villarreal klar mit 3:0 gewonnen. Malik Tillman brachte die Werkself in der 12. Minute in FÃ¼hrung und erhÃ¶hte in der 35. Minute auf 2:0. Alejandro Grimaldo setzte in der 57. Minute mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt.

Zum Abschluss der Ligaphase steht damit fest: Der FC Bayern zieht in die nÃ¤chste Runde ein. Dortmund und Leverkusen sichern sich die Playoff-Teilnahme - Eintracht Frankfurt verpasst den Einzug.

