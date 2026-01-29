Brennpunkte

Bericht: Regierung zweifelt an gemeinsamem Eurofighter-Nachfolger

  • dts - 29. Januar 2026, 00:01 Uhr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung rechnet nicht mehr mit einer Fortsetzung des in die Krise geratenen Kampfflugzeugprojekts FCAS in seiner geplanten Form. Das schreibt der "Stern" unter Berufung auf Regierungskreise. Aufgrund der Differenzen zwischen den beteiligten Unternehmen aus beiden LÃ¤ndern und unterschiedlichen Anforderungen beider LÃ¤nder an den Flieger werde es keinen gemeinsamen Kampfjet mit den Franzosen mehr geben, berichtete demnach Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Mitte Januar gegenÃ¼ber Kabinettsmitgliedern aus einem GesprÃ¤ch mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

Stattdessen werde man eine "Zwei-Fighter-LÃ¶sung" verfolgen - also zwei verschiedene Kampfjets, gebaut von unterschiedlichen Unternehmen. Andere geplante Komponenten von FCAS sollten dagegen weiter gemeinsam entwickelt werden, insbesondere eine Datenplattform ("Combat Cloud"), die Kampfflugzeuge und Begleitdrohnen miteinander vernetzen soll.

Auf Anfrage des "Stern" teilte ein Regierungssprecher mit, dass "aufgrund der KomplexitÃ¤t des Projekts noch keine abschlieÃŸende Entscheidung zur Zukunft von FCAS getroffen" wurde. Dem Bericht zufolge erwartet die Bundesregierung bis spÃ¤testens Ende Februar von der franzÃ¶sischen Seite finale Klarheit Ã¼ber die Zukunft des Projekts. Dann will Macron eine groÃŸe auÃŸenpolitische Rede halten.

Das FCAS-Projekt (Future Combat Air System) war 2017 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Macron als deutsch-franzÃ¶sisches Symbolprojekt gestartet worden. Die Entwicklungskosten fÃ¼r das ultramoderne Luftkampfsystem aus einem Kampfflugzeug der sechsten Generation, Begleitdrohnen und FÃ¼hrungssoftware wurden auf rund 100 Milliarden Euro geschÃ¤tzt. Der Superjet sollte 2040 einsetzbar sein.

Mit der Umsetzung wurden von den PartnerlÃ¤ndern, zu denen 2019 auch Spanien kam, federfÃ¼hrend zunÃ¤chst der franzÃ¶sische Flugzeugbauer Dassault und Airbus beauftragt. Schon bald kam es allerdings zu Streit zwischen den beteiligten Unternehmen aus Deutschland und Frankreich Ã¼ber die Verteilung von FÃ¼hrungsrolle und Arbeitspaketen. Wegen der Blockade geht in der Entwicklung seit Monaten kaum mehr etwas voran.

