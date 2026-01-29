Wirtschaft

Bundesnetzagentur: Gasversorgung trotz historisch niedriger FÃ¼llstÃ¤nde gesichert

  • AFP - 29. Januar 2026, 03:05 Uhr
Bild vergrößern: Bundesnetzagentur: Gasversorgung trotz historisch niedriger FÃ¼llstÃ¤nde gesichert
Gasinfrastruktur in Wilhelmshaven
Bild: AFP

Die Bundesnetzagentur geht trotz ungewÃ¶hnlich niedriger FÃ¼llstÃ¤nde der deutschen Gasspeicher nicht von einer Mangellage in diesem Winter aus. Die GasspeicherfÃ¼llstÃ¤nde seien weiter wichtig, aber kein Indiz fÃ¼r eine Gasmangellage.

Die Bundesnetzagentur geht trotz ungewÃ¶hnlich niedriger FÃ¼llstÃ¤nde der deutschen Gasspeicher nicht von einer Mangellage in diesem Winter aus. "Die Gasspeicher-FÃ¼llstÃ¤nde sind weiter wichtig, aber kein Indiz fÃ¼r eine Gasmangellage", sagte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Die Versorgungslage hat sich in den vergangenen Jahren verÃ¤ndert."Â 

Deutschland verfÃ¼ge Ã¼ber unterschiedliche ImportmÃ¶glichkeiten, erklÃ¤rte MÃ¼ller. "Gasmengen kÃ¶nnen Ã¼ber Pipelines sowie Ã¼ber die neuenÂ LNG-Terminals importiert werden", sagte er. "Auch die Preise an den GroÃŸhandelsmÃ¤rkten lassen keine Knappheiten erkennen, auch wenn sie zuletzt gestiegen sind."

Die Gasversorgung in Deutschland sei stabil, erklÃ¤rte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur. "Wir schÃ¤tzen die Gefahr einer angespannten Gasversorgung im Augenblick als gering ein", sagte er. "Trotzdem ist es immer richtig, mit Gas achtsam umzugehen, um das eigene Budget zu schonen", fÃ¼gte er mit Blick auf die Verbraucher hinzu.Â 

Der BehÃ¶rdenchef mahnte jedoch rechtzeitige Vorkehrungen fÃ¼r den nÃ¤chsten Winter an. "Richtig ist auch, jetzt schon den Winter 2026/27 in den Blick zu nehmen, da Deutschland mit niedrigen FÃ¼llstÃ¤nden aus diesem Winter gehen wird", sagte MÃ¼ller.

Experten sprechen von einem historischen Tief der Gasspeicher-FÃ¼llstÃ¤nde in diesem Jahr. Derzeit liegen sie Daten des Portals AGSI zufolge noch bei rund 36 Prozent. Zum Vergleich: Ende Januar 2025 betrugen sie 58 Prozent, Ende Januar 2024 waren es sogar 76 Prozent.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gewerkschaften drohen mit Streiks gegen geplante Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes
    Gewerkschaften drohen mit Streiks gegen geplante Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes

    Die Gewerkschaften haben angesichts der PlÃ¤ne der Bundesregierung zur Ã„nderung des Arbeitszeitgesetzes mit Protesten und Streiks gedroht. "Wir sind bereit, fÃ¼r den Erhalt des

    Mehr
    Wagenknecht lehnt Abschaffung des Acht-Stunden-Tages ab
    Wagenknecht lehnt Abschaffung des Acht-Stunden-Tages ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Sahra Wagenknecht hÃ¤lt die geplante Abschaffung der tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit fÃ¼r einen Fehler. "Das Schleifen des Acht-Stunden-Tages ist

    Mehr
    Experte erwartet
    Experte erwartet "eher zwei bis drei Prozent" Wachstum fÃ¼r China

    Peking (dts Nachrichtenagentur) - Chinas Wirtschaft ist 2025 laut offiziellen Zahlen zwar um fÃ¼nf Prozent gewachsen, doch Experten warnen vor trÃ¼gerischer StabilitÃ¤t. JÃ¶rg

    Mehr
    KI-Investitionen zahlen sich aus: Tech-Konzerne mit starken Gewinnsteigerungen
    KI-Investitionen zahlen sich aus: Tech-Konzerne mit starken Gewinnsteigerungen
    Skeptische KÃ¤ufer: Tesla-Gewinn bricht im vierten Quartal ein
    Skeptische KÃ¤ufer: Tesla-Gewinn bricht im vierten Quartal ein
    Bericht: SpaceX plant BÃ¶rsengang vor Musks Geburtstag im Juni
    Bericht: SpaceX plant BÃ¶rsengang vor Musks Geburtstag im Juni
    US-Notenbank Fed hÃ¤lt Leitzins stabil
    US-Notenbank Fed hÃ¤lt Leitzins stabil
    Bericht: Regierung zweifelt an gemeinsamem Eurofighter-Nachfolger
    Bericht: Regierung zweifelt an gemeinsamem Eurofighter-Nachfolger
    Linken-Parteispitze will bei Parteitag im Juni erneut kandidieren
    Linken-Parteispitze will bei Parteitag im Juni erneut kandidieren
    Champions League: Eintracht unterliegt Tottenham - Bayern siegreich
    Champions League: Eintracht unterliegt Tottenham - Bayern siegreich
    Slowakischer Regierungschef soll Sorge um Trumps geistige Gesundheit geÃ¤uÃŸert haben
    Slowakischer Regierungschef soll Sorge um Trumps geistige Gesundheit geÃ¤uÃŸert haben
    Protestsong gegen
    Protestsong gegen "KÃ¶nig Trump": Bruce Springsteen wÃ¼rdigt Minneapolis mit Hymne
    US-Notenbank hÃ¤lt Leitzins stabil
    US-Notenbank hÃ¤lt Leitzins stabil

    Top Meldungen

    Linnemann will Steuerreform statt Minijob-Abschaffung
    Linnemann will Steuerreform statt Minijob-Abschaffung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hÃ¤lt nichts davon, die Abschaffung der Minijobs in den Fokus der Arbeitsdebatte zu stellen. "Es gibt sehr

    Mehr
    BÃ¼rger schenken dem Bund sechsstelligen Betrag zum Schuldenabbau
    BÃ¼rger schenken dem Bund sechsstelligen Betrag zum Schuldenabbau

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Insgesamt 629 BÃ¼rger haben im vergangenen Jahr Geld auf das Schuldentilgungskonto des Bundes Ã¼berwiesen. Insgesamt kamen so 123.107,69 Euro

    Mehr
    Amazon streicht weitere 16.000 Stellen
    Amazon streicht weitere 16.000 Stellen

    Der US-Onlinehandelsriese Amazon hat weitere Stellenstreichungen angekÃ¼ndigt. Weltweit sollen 16.000 Jobs wegfallen, wie dieÂ Konzernspitze am Mittwoch in einer Mitteilung an die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts