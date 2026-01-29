Die Bundesnetzagentur geht trotz ungewÃ¶hnlich niedriger FÃ¼llstÃ¤nde der deutschen Gasspeicher nicht von einer Mangellage in diesem Winter aus. "Die Gasspeicher-FÃ¼llstÃ¤nde sind weiter wichtig, aber kein Indiz fÃ¼r eine Gasmangellage", sagte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Die Versorgungslage hat sich in den vergangenen Jahren verÃ¤ndert."Â
Deutschland verfÃ¼ge Ã¼ber unterschiedliche ImportmÃ¶glichkeiten, erklÃ¤rte MÃ¼ller. "Gasmengen kÃ¶nnen Ã¼ber Pipelines sowie Ã¼ber die neuenÂ LNG-Terminals importiert werden", sagte er. "Auch die Preise an den GroÃŸhandelsmÃ¤rkten lassen keine Knappheiten erkennen, auch wenn sie zuletzt gestiegen sind."
Die Gasversorgung in Deutschland sei stabil, erklÃ¤rte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur. "Wir schÃ¤tzen die Gefahr einer angespannten Gasversorgung im Augenblick als gering ein", sagte er. "Trotzdem ist es immer richtig, mit Gas achtsam umzugehen, um das eigene Budget zu schonen", fÃ¼gte er mit Blick auf die Verbraucher hinzu.Â
Der BehÃ¶rdenchef mahnte jedoch rechtzeitige Vorkehrungen fÃ¼r den nÃ¤chsten Winter an. "Richtig ist auch, jetzt schon den Winter 2026/27 in den Blick zu nehmen, da Deutschland mit niedrigen FÃ¼llstÃ¤nden aus diesem Winter gehen wird", sagte MÃ¼ller.
Experten sprechen von einem historischen Tief der Gasspeicher-FÃ¼llstÃ¤nde in diesem Jahr. Derzeit liegen sie Daten des Portals AGSI zufolge noch bei rund 36 Prozent. Zum Vergleich: Ende Januar 2025 betrugen sie 58 Prozent, Ende Januar 2024 waren es sogar 76 Prozent.
Wirtschaft
Bundesnetzagentur: Gasversorgung trotz historisch niedriger FÃ¼llstÃ¤nde gesichert
- AFP - 29. Januar 2026, 03:05 Uhr
Die Bundesnetzagentur geht trotz ungewÃ¶hnlich niedriger FÃ¼llstÃ¤nde der deutschen Gasspeicher nicht von einer Mangellage in diesem Winter aus. Die GasspeicherfÃ¼llstÃ¤nde seien weiter wichtig, aber kein Indiz fÃ¼r eine Gasmangellage.
Die Bundesnetzagentur geht trotz ungewÃ¶hnlich niedriger FÃ¼llstÃ¤nde der deutschen Gasspeicher nicht von einer Mangellage in diesem Winter aus. "Die Gasspeicher-FÃ¼llstÃ¤nde sind weiter wichtig, aber kein Indiz fÃ¼r eine Gasmangellage", sagte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Die Versorgungslage hat sich in den vergangenen Jahren verÃ¤ndert."Â
Weitere Meldungen
Die Gewerkschaften haben angesichts der PlÃ¤ne der Bundesregierung zur Ã„nderung des Arbeitszeitgesetzes mit Protesten und Streiks gedroht. "Wir sind bereit, fÃ¼r den Erhalt desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Sahra Wagenknecht hÃ¤lt die geplante Abschaffung der tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit fÃ¼r einen Fehler. "Das Schleifen des Acht-Stunden-Tages istMehr
Peking (dts Nachrichtenagentur) - Chinas Wirtschaft ist 2025 laut offiziellen Zahlen zwar um fÃ¼nf Prozent gewachsen, doch Experten warnen vor trÃ¼gerischer StabilitÃ¤t. JÃ¶rgMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hÃ¤lt nichts davon, die Abschaffung der Minijobs in den Fokus der Arbeitsdebatte zu stellen. "Es gibt sehrMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Insgesamt 629 BÃ¼rger haben im vergangenen Jahr Geld auf das Schuldentilgungskonto des Bundes Ã¼berwiesen. Insgesamt kamen so 123.107,69 EuroMehr
Der US-Onlinehandelsriese Amazon hat weitere Stellenstreichungen angekÃ¼ndigt. Weltweit sollen 16.000 Jobs wegfallen, wie dieÂ Konzernspitze am Mittwoch in einer Mitteilung an dieMehr