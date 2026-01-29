Lifestyle

Schwerdtner und van Aken wollen erneut fÃ¼r Linkenspitze kandidieren

  • dts - 29. Januar 2026
Bild vergrößern: Schwerdtner und van Aken wollen erneut fÃ¼r Linkenspitze kandidieren
Ines Schwerdtner und Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzenden der Linkspartei, Ines Schwerdtner und Jan van Aken, wollen beim Bundesparteitag im Juni erneut fÃ¼r den Parteivorsitz kandidieren. Das sagten beide der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).

"Wir wollen als Team weitermachen, weil wir Erfolg hatten und mir dieser Job mit Ines zusammen richtig SpaÃŸ macht", sagte van Aken. "Jan und ich wollen weitermachen, weil wir gezeigt haben, zu was die Linke fÃ¤hig ist", ergÃ¤nzte Schwerdtner.

Van Aken erklÃ¤rte, in den kommenden Monaten liege viel Arbeit, aber auch Hoffnung vor der Partei. "Wir werden voraussichtlich in zwei westdeutsche Landtage einziehen, in denen es bisher keine linke Stimme gab. AuÃŸerdem wollen wir mit Elif Eralp in Berlin Platz eins erreichen und in Ostdeutschland alles dafÃ¼r tun, dass die AfD nicht an die Schalthebel der Macht kommt."

Schwerdtner sagte, die Linke Politik mÃ¼sse im Alltag der Menschen spÃ¼rbar und im Parlament wirksam sein. "Unsere Aufgabe ist es, eine Partei aufzubauen, die im Alltag konkret hilft und die Hoffnung organisiert."

Die Wahl des Parteivorstandes findet auf dem Bundesparteitag der Linken im Juni in Potsdam statt. Im Oktober 2024 wurden Schwerdtner und van Aken zu Vorsitzenden der Linkspartei gewÃ¤hlt. Seitdem verzeichnete die Partei nach eigenen Angaben mehr als 76.600 Neueintritte. Insgesamt gehÃ¶ren ihr mittlerweile mehr als 123.000 Mitglieder an.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Neil Young schenkt Menschen in GrÃ¶nland freien Zugang zu seiner Musik
    Neil Young schenkt Menschen in GrÃ¶nland freien Zugang zu seiner Musik

    Musikalisches Zeichen gegen US-PrÃ¤sident Donald Trump: Die Rocklegende Neil Young hat allen Menschen in GrÃ¶nland freien Zugang zu seiner Musik gewÃ¤hrt. "Die gesamte Musik, die

    Mehr
    Klimaforscher sieht wissenschaftlichen Abstieg der USA unter Trump
    Klimaforscher sieht wissenschaftlichen Abstieg der USA unter Trump

    Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber hat vor einem Abstieg der USA unter der Trump-Regierung als fÃ¼hrendes Wissenschaftsland gewarnt. "Sie

    Mehr
    Schulz fÃ¼rchtet mÃ¶gliche Wahlverhinderung durch Trump
    Schulz fÃ¼rchtet mÃ¶gliche Wahlverhinderung durch Trump

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here EU-ParlamentsprÃ¤sident Martin Schulz hat Zweifel geÃ¤uÃŸert, ob die fÃ¼r November geplanten US-Kongresswahlen unter PrÃ¤sident

    Mehr
    KI-Investitionen zahlen sich aus: Tech-Konzerne mit starken Gewinnsteigerungen
    KI-Investitionen zahlen sich aus: Tech-Konzerne mit starken Gewinnsteigerungen
    Skeptische KÃ¤ufer: Tesla-Gewinn bricht im vierten Quartal ein
    Skeptische KÃ¤ufer: Tesla-Gewinn bricht im vierten Quartal ein
    Bericht: SpaceX plant BÃ¶rsengang vor Musks Geburtstag im Juni
    Bericht: SpaceX plant BÃ¶rsengang vor Musks Geburtstag im Juni
    US-Notenbank Fed hÃ¤lt Leitzins stabil
    US-Notenbank Fed hÃ¤lt Leitzins stabil
    Bundesnetzagentur: Gasversorgung trotz historisch niedriger FÃ¼llstÃ¤nde gesichert
    Bundesnetzagentur: Gasversorgung trotz historisch niedriger FÃ¼llstÃ¤nde gesichert
    Gewerkschaften drohen mit Streiks gegen geplante Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes
    Gewerkschaften drohen mit Streiks gegen geplante Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes
    Bericht: Regierung zweifelt an gemeinsamem Eurofighter-Nachfolger
    Bericht: Regierung zweifelt an gemeinsamem Eurofighter-Nachfolger
    Linken-Parteispitze will bei Parteitag im Juni erneut kandidieren
    Linken-Parteispitze will bei Parteitag im Juni erneut kandidieren
    Champions League: Eintracht unterliegt Tottenham - Bayern siegreich
    Champions League: Eintracht unterliegt Tottenham - Bayern siegreich
    Slowakischer Regierungschef soll Sorge um Trumps geistige Gesundheit geÃ¤uÃŸert haben
    Slowakischer Regierungschef soll Sorge um Trumps geistige Gesundheit geÃ¤uÃŸert haben

    Top Meldungen

    US-Notenbank hÃ¤lt Leitzins stabil
    US-Notenbank hÃ¤lt Leitzins stabil

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Nach drei Zinssenkungen hat die US-Notenbank Federal Reserve eine Zinspause eingelegt. Der Leitzins bleibe weiterhin in der Spanne von 3,50

    Mehr
    Wagenknecht lehnt Abschaffung des Acht-Stunden-Tages ab
    Wagenknecht lehnt Abschaffung des Acht-Stunden-Tages ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Sahra Wagenknecht hÃ¤lt die geplante Abschaffung der tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit fÃ¼r einen Fehler. "Das Schleifen des Acht-Stunden-Tages ist

    Mehr
    Linnemann will Steuerreform statt Minijob-Abschaffung
    Linnemann will Steuerreform statt Minijob-Abschaffung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hÃ¤lt nichts davon, die Abschaffung der Minijobs in den Fokus der Arbeitsdebatte zu stellen. "Es gibt sehr

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts