Musikalisches Zeichen gegen US-PrÃ¤sident Donald Trump: Die Rocklegende Neil Young hat allen Menschen in GrÃ¶nland freien Zugang zu seiner Musik gewÃ¤hrt. "Die gesamte Musik, die ich in den vergangenen 62 Jahren gemacht habe, ist fÃ¼r euch zum HÃ¶ren bereit", erklÃ¤rte der Musiker auf seiner Website. Sein Geschenk sei "ein Angebot des Friedens und der Liebe", mit dem er den Menschen in GrÃ¶nland angesichts der Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump beistehen wolle, erklÃ¤rte Young.
Jeder, der eine Handynummer mit grÃ¶nlÃ¤ndischer LÃ¤ndervorwahl habe, kÃ¶nne das Geschenk abrufen. "Ich hoffe, das meine Musik und meine Musikfilme etwas von dem unerwÃ¼nschten Stress lindern, dem Sie durch unsere unpopulÃ¤re und hoffentlich nur vorÃ¼bergehende Regierung ausgesetzt sind", schrieb Young.
Der 80-jÃ¤hrige Musiker mit kanadischer und US-StaatsbÃ¼rgerschaft gilt als langjÃ¤hriger Kritiker Trumps. WÃ¤hrend Trumps erster Amtszeit schrieb Young einen Song namens "Already Great" (Bereits groÃŸartig), der sich kritisch auf Trumps Maga-Bewegung (Make Amerika Great Again, Macht Amerika wieder groÃŸartig) bezog.
Lifestyle
Neil Young schenkt Menschen in GrÃ¶nland freien Zugang zu seiner Musik
- AFP - 28. Januar 2026, 23:58 Uhr
Die Rocklegende Neil Young hat allen Menschen in GrÃ¶nland freien Zugang zu seiner Musik gewÃ¤hrt. 'Die gesamte Musik, die ich in den vergangenen 62 Jahren gemacht habe, ist fÃ¼r euch zum HÃ¶ren bereit', erklÃ¤rte der Musiker auf seiner Website.
Musikalisches Zeichen gegen US-PrÃ¤sident Donald Trump: Die Rocklegende Neil Young hat allen Menschen in GrÃ¶nland freien Zugang zu seiner Musik gewÃ¤hrt. "Die gesamte Musik, die ich in den vergangenen 62 Jahren gemacht habe, ist fÃ¼r euch zum HÃ¶ren bereit", erklÃ¤rte der Musiker auf seiner Website. Sein Geschenk sei "ein Angebot des Friedens und der Liebe", mit dem er den Menschen in GrÃ¶nland angesichts der Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump beistehen wolle, erklÃ¤rte Young.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzenden der Linkspartei, Ines Schwerdtner und Jan van Aken, wollen beim Bundesparteitag im Juni erneut fÃ¼r den ParteivorsitzMehr
Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber hat vor einem Abstieg der USA unter der Trump-Regierung als fÃ¼hrendes Wissenschaftsland gewarnt. "SieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here EU-ParlamentsprÃ¤sident Martin Schulz hat Zweifel geÃ¤uÃŸert, ob die fÃ¼r November geplanten US-Kongresswahlen unter PrÃ¤sidentMehr
Top Meldungen
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Nach drei Zinssenkungen hat die US-Notenbank Federal Reserve eine Zinspause eingelegt. Der Leitzins bleibe weiterhin in der Spanne von 3,50Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Sahra Wagenknecht hÃ¤lt die geplante Abschaffung der tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit fÃ¼r einen Fehler. "Das Schleifen des Acht-Stunden-Tages istMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hÃ¤lt nichts davon, die Abschaffung der Minijobs in den Fokus der Arbeitsdebatte zu stellen. "Es gibt sehrMehr