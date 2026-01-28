Neil Young schenkt Menschen in GrÃ¶nland freien Zugang zu seiner Musik

Rocklegende Neil Young

Musikalisches Zeichen gegen US-PrÃ¤sident Donald Trump: Die Rocklegende Neil Young hat allen Menschen in GrÃ¶nland freien Zugang zu seiner Musik gewÃ¤hrt. "Die gesamte Musik, die ich in den vergangenen 62 Jahren gemacht habe, ist fÃ¼r euch zum HÃ¶ren bereit", erklÃ¤rte der Musiker auf seiner Website. Sein Geschenk sei "ein Angebot des Friedens und der Liebe", mit dem er den Menschen in GrÃ¶nland angesichts der Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump beistehen wolle, erklÃ¤rte Young.



Jeder, der eine Handynummer mit grÃ¶nlÃ¤ndischer LÃ¤ndervorwahl habe, kÃ¶nne das Geschenk abrufen. "Ich hoffe, das meine Musik und meine Musikfilme etwas von dem unerwÃ¼nschten Stress lindern, dem Sie durch unsere unpopulÃ¤re und hoffentlich nur vorÃ¼bergehende Regierung ausgesetzt sind", schrieb Young.



Der 80-jÃ¤hrige Musiker mit kanadischer und US-StaatsbÃ¼rgerschaft gilt als langjÃ¤hriger Kritiker Trumps. WÃ¤hrend Trumps erster Amtszeit schrieb Young einen Song namens "Already Great" (Bereits groÃŸartig), der sich kritisch auf Trumps Maga-Bewegung (Make Amerika Great Again, Macht Amerika wieder groÃŸartig) bezog.