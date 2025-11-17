Gefangene in Bayern haben einem Urteil zufolge keinen Anspruch auf regulÃ¤re Versorgung mit veganer Kost. Allerdings muss ihnen die Justizvollzugsanstalt (JVA) die MÃ¶glichkeit geben, auf eigene Kosten veganes Essen zu erwerben, wie das Bayerische Oberste Landesgericht in einem am Montag verÃ¶ffentlichen Urteil entschied. Geklagt hatte ein zu fÃ¼nf Monaten GefÃ¤ngnis verurteilter Mann.
Laut Gericht hatte die JVA dem Mann auf seinen Antrag auf vegane Kost hin vegetarisches und laktosefreies Essen angeboten und ihn im Ãœbrigen auf die MÃ¶glichkeit verwiesen, ergÃ¤nzend beim Anstaltskaufmann auf eigene Kosten vegane Lebensmittel zu erwerben. Dieses Vorgehen sei im konkreten Einzelfall rechtens gewesen, entschieden die obersten bayerischen Richter in MÃ¼nchen.
Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte der Senat aus, dass angesichts der Vielzahl von Religionsgemeinschaften und der VielfÃ¤ltigkeit weltanschaulicher Ãœberzeugungen nicht jeder Strafgefangene verlangen kÃ¶nne, dass die AnstaltskÃ¼che eine auf ihn zugeschnittene, seinen religiÃ¶sen oder weltanschaulichen Ãœberzeugungen entsprechende Kost zubereite. Jedem Strafgefangenen mÃ¼sse aber die MÃ¶glichkeit erÃ¶ffnet werden, sich nach seinen religiÃ¶sen oder weltanschaulichen Ãœberzeugungen zu ernÃ¤hren.
Der HÃ¤ftling hatte seine Klage mit ethischen Ãœberlegungen zum Tierwohl sowie zur Nachhaltigkeit begrÃ¼ndet. Er sah sich auÃŸerdem in seinen Grundrechten verletzt, hier insbesondere in der verfassungsrechtlich garantierten Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der weltanschaulichen Ãœberzeugungen.
Urteil: Gefangene in Bayern haben keinen Anspruch auf veganes Essen
- AFP - 17. November 2025, 09:56 Uhr
