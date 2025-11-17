Brennpunkte

Mann mit hundert PÃ¤ckchen Kokain in KÃ¶rper an Flughafen Berlin-Brandenburg erwischt

  • AFP - 17. November 2025, 09:46 Uhr
Bild vergrößern: Mann mit hundert PÃ¤ckchen Kokain in KÃ¶rper an Flughafen Berlin-Brandenburg erwischt
Kokain
Bild: AFP

Mit hundert PÃ¤ckchen Kokain im KÃ¶rper ist ein Mann am Flughafen Berlin-Brandenburg ertappt worden. Der 43-jÃ¤hrige Grieche fiel den Zollbeamten bei der Einreise durch starkes Schwitzen und ZÃ¤hneknirschen auf, wie das Hauptzollamt Potsdam am Montag mitteilte. Ein Rauschgiftschnelltest reagierte positiv.

Da laut Zoll erhebliche Gefahr fÃ¼r das Leben des sogenannten KÃ¶rperschmugglers bestand, wurde er medizinischem Personal Ã¼bergeben. Bei einer RÃ¶ntgenuntersuchung im Krankenhaus kam heraus, dass er hundert PÃ¤ckchen mit Drogen im KÃ¶rper hatte. Nach eigenen Angaben handelte es sich um Kokain.

Die Drogen wurden auf nicht nÃ¤her beschriebene Weise beschlagnahmt. Der 43-JÃ¤hrige wurde festgenommen. Er muss sich wegen unerlaubter Einfuhr von BetÃ¤ubungsmitteln verantworten.Â Der Aufgriff erfolgte bereits am 8. November.

