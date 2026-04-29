Politik

Kabinett beschlieÃŸt Anstieg der Renten um 4,24 Prozent zum 1. Juli

  • AFP - 29. April 2026, 11:49 Uhr
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Rentnerpaar
Bild: AFP

Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine Rentenanpassung, womit die BezÃ¼ge um 4,24 Prozent steigen sollen. Den PlÃ¤nen muss noch der Bundesrat zustimmen.

Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine Rentenanpassung, womit die BezÃ¼ge um 4,24 Prozent steigen sollen. Den PlÃ¤nen muss noch der Bundesrat zustimmen. Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hatte die RentenerhÃ¶hung Anfang MÃ¤rz angekÃ¼ndigt. Grund fÃ¼r den hÃ¶heren Anstieg als angenommen ist die gÃ¼nstigere Entwicklung der LÃ¶hne, an die die Renten gekoppelt sind.

Bas sprach von einer "guten Nachricht" fÃ¼r die Ã„lteren im Land. Mit der spÃ¼rbaren Anpassung komme "die VerlÃ¤sslichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck", fuhr sie fort. "Ordentliche Renten sind kein Luxus, sondern eine Frage der Leistungsgerechtigkeit fÃ¼r die Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben."

FÃ¼r eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung einen Anstieg um 77,85 Euro im Monat, wie das Bundesarbeitsministerium ausfÃ¼hrte. In Kraft treten soll die Anpassung nach der Zustimmung durch den Bundesrat zum 1. Juli dieses Jahres.

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