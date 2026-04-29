Kabinett beschlieÃŸt Anstieg der Renten um 4,24 Prozent zum 1. Juli

Rentnerpaar

Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine Rentenanpassung, womit die BezÃ¼ge um 4,24 Prozent steigen sollen. Den PlÃ¤nen muss noch der Bundesrat zustimmen.

Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine Rentenanpassung, womit die BezÃ¼ge um 4,24 Prozent steigen sollen. Den PlÃ¤nen muss noch der Bundesrat zustimmen. Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hatte die RentenerhÃ¶hung Anfang MÃ¤rz angekÃ¼ndigt. Grund fÃ¼r den hÃ¶heren Anstieg als angenommen ist die gÃ¼nstigere Entwicklung der LÃ¶hne, an die die Renten gekoppelt sind.



Bas sprach von einer "guten Nachricht" fÃ¼r die Ã„lteren im Land. Mit der spÃ¼rbaren Anpassung komme "die VerlÃ¤sslichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck", fuhr sie fort. "Ordentliche Renten sind kein Luxus, sondern eine Frage der Leistungsgerechtigkeit fÃ¼r die Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben."



FÃ¼r eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung einen Anstieg um 77,85 Euro im Monat, wie das Bundesarbeitsministerium ausfÃ¼hrte. In Kraft treten soll die Anpassung nach der Zustimmung durch den Bundesrat zum 1. Juli dieses Jahres.