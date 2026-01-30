Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im vierten Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem Vorquartal gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorlÃ¤ufiger Zahlen mit, die oft spÃ¤ter korrigiert werden.
Wirtschaft
Wirtschaftsleistung steigt im vierten Quartal 2025
- dts - 30. Januar 2026, 10:01 Uhr
