Wirtschaft

Im Januar 92.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr

  • dts - 30. Januar 2026, 09:55 Uhr

.

NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar 2026 hat es in Deutschland 92.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr gegeben. GegenÃ¼ber dem Vormonat stieg die Zahl um 177.000 auf 3,085 Millionen, wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag mitteilte.

    Wirtschaftsleistung steigt im vierten Quartal 2025

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im vierten Quartal 2025 gegenÃ¼ber dem Vorquartal gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt

    ZEW-Konjunkturerwartungen im Januar gestiegen

    Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Januar verbessert: Der

    Verkehrsministerium will Bahn-Finanzierungsproblem lÃ¶sen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Verkehrsministerium ist zuversichtlich, die bestehenden Finanzierungsprobleme bei geplanten Bahn-Bauprojekten zu lÃ¶sen, sieht aber noch

    Finanztip zu Gold-Verkauf: Ankaufspreise vergleichen lohnt sich
    Bundesrat befasst sich mit Gesetzen fÃ¼r mehr Verbraucherschutz
    Lkw-Fahrer in Montenegro und Nordmazedonien beenden Blockade an EU-AuÃŸengrenze
    Trump will neuen Fed-Chef bereits am Freitag nominieren
    Bundesrat bekrÃ¤ftigt UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine
    Deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen
    Bruttoinlandsprodukt zum Jahresausklang gestiegen
    Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt zum Jahresbeginn auf hÃ¶chsten Januarwert seit 2006
    Arbeitslosigkeit in ThÃ¼ringen steigt im Januar
    Arbeitslosigkeit in Niedersachsen und Bremen steigt saisonbedingt an
    Arbeitslosenzahl steigt saisonbedingt wieder Ã¼ber drei Millionen
    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar 2026 um 92.000 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat gestiegen. GegenÃ¼ber dem Vormonat legte

    Jahreszeitlich Ã¼blich: Arbeitslosenzahl steigt auf Ã¼ber drei Millionen
    Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder auf Ã¼ber drei Millionen gestiegen. Sie nahm im Vergleich zum Vormonat um 177.000 auf 3,085 Millionen zu, wie die Bundesagentur fÃ¼r

    Verdi kÃ¼ndigt fÃ¼r Montag bundesweit Streiks im kommunalen Nahverkehr an
    Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat fÃ¼r Montag bundesweit zu Streiks im kommunalen Nahverkehr aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde fÃ¼r knapp

