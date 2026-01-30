Im Januar 92.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr

.

NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar 2026 hat es in Deutschland 92.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr gegeben. GegenÃ¼ber dem Vormonat stieg die Zahl um 177.000 auf 3,085 Millionen, wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag mitteilte.



Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.

