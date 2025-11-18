Messerangriff an Hamburger Hauptbahnhof: Sicherungsverfahren begonnen

Spurensicherung an Tatort

Rund sechs Monate nach einem Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof mit 15 teils lebensgefÃ¤hrlich Verletzten hat das Sicherungsverfahren gegen die mutmaÃŸlich psychisch kranke Angeklagte begonnen. Verhandelt wird seit Dienstag vor dem Landgericht Hamburg unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Ziel des Sicherungsverfahrens ist eine dauerhafte Unterbringung der Beschuldigten in der Psychiatrie.



Die 39-JÃ¤hrige leidet der Staatsanwaltschaft zufolge "an einer mit RealitÃ¤tsverkennung einhergehenden paranoiden Schizophrenie". Sie sei daher als schuldunfÃ¤hig einzustufen. Rechtlich werden der Beschuldigten versuchter Totschlag in 21 FÃ¤llen und mehrfache gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung vorgeworfen. FÃ¼r den Prozess sind bislang Termine bis Ende Januar festgelegt.



Die Frau soll am 23. Mai an einem Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof ohne Vorwarnung mit einem GemÃ¼semesser wahllos auf wartende Reisende eingestochen haben, bevor sie von Zeugen gestoppt wurde. 15 Menschen wurden der Staatsanwaltschaft zufolge teils erheblich verletzt. Nach frÃ¼heren BehÃ¶rdenangaben schwebten vier davon zwischenzeitlich in Lebensgefahr.



Die zur Tatzeit ohne festen Wohnsitz lebende Frau wurde bereits kurz nach dem Vorfall als psychisch krank eingestuft und vorlÃ¤ufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Der Staatsanwaltschaft zufolge bestÃ¤tigte ein Expertenbegutachtung inzwischen eine mutmaÃŸlich vollstÃ¤ndig aufgehobene EinsichtsfÃ¤higkeit. Sie beantragte daher ein Sicherungsverfahren mit dem Ziel der dauerhaften Psychiatrieeinweisung.



Einbezogen werden soll dabei auch ein mutmaÃŸlicher Scherenangriff der Beschuldigten auf ihren Vater etwa fÃ¼nf Monate vor der Messerattacke am Hauptbahnhof. Dieses Verfahren wurde zunÃ¤chst von der Staatsanwaltschaft im schleswig-holsteinischen LÃ¼beck gefÃ¼hrt, aber spÃ¤ter nach Hamburg abgegeben. Der Vater erlitt laut Hamburger Staatsanwaltschaft mehrere Stichverletzungen. Er Ã¼berlebte, weil die Mutter der Frau eingriff.