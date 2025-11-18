ArbeitgeberprÃ¤sident unterstÃ¼tzt Junge Union im Rentenstreit

Rainer Dulger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die jungen Unionsabgeordneten erhalten mit ihren EinwÃ¤nden gegen das Rentenpaket der Regierung UnterstÃ¼tzung von ArbeitgeberprÃ¤sident Rainer Dulger. "Die Sichtweise der jungen Unionsabgeordneten ist richtig und Ã¼berzeugt mich", sagte Dulger der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe). "Der Gesetzentwurf zum Rentenpaket geht Ã¼ber den Koalitionsvertrag hinaus, indem Ã¼ber das Jahr 2031 hinaus hohe Mehrausgaben festgeschrieben werden."



Die politische Konsequenz daraus liege fÃ¼r ihn auf der Hand, so der PrÃ¤sident der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA): "Anstatt sich Ã¶ffentlich mit VorwÃ¼rfen zu Ã¼berziehen, sollte die Koalition das ganze Thema vorerst einfrieren und dann in Ruhe intern darÃ¼ber diskutieren, wie man in dieser Legislaturperiode zu einer zukunftsfesten LÃ¶sung kommt." Klar sei, dass die Alterssicherung in Deutschland grundlegende Reformen brauche. "Aber diese dÃ¼rfen nicht damit beginnen, dass man den ohnehin schon starken Anstieg der finanziellen Belastungen erhÃ¶ht", warnte Dulger. "Generationengerechtigkeit heiÃŸt, auch an unsere Kinder und Enkel zu denken."



Das von der Bundesregierung vorgelegte Rentenpaket sieht vor, den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor in der Formel zur Berechnung der RentenerhÃ¶hungen bis zum Jahr 2031 auszuschalten, damit die Renten schneller steigen. Es wird erwartet, dass die RentenerhÃ¶hungen damit in den sechs Jahren um rund zwei Prozentpunkte hÃ¶her ausfallen, als sie es nach heutigem Recht tun wÃ¼rden.



Der Widerstand der 18 jungen Unionsabgeordneten richtet sich vor allem dagegen, dass die vorliegende Regelung auch Ã¼ber die sechs Jahre hinaus zu erheblichen Mehrausgaben fÃ¼hren wÃ¼rde. Dem Gesetzentwurf der Regierung zufolge summieren sich diese auf mehr als 100 Milliarden Euro fÃ¼r den Zeitraum von 2032 bis 2040.

