Unsicherheit belastet BÃ¶rsenkurse - Bitcoin rutscht unter 90.000-Dollar-Marke

Quartalszahlen von Nvidia mit Spannung erwartet

Zunehmende Vorsicht der Anleger und wachsende Unsicherheit Ã¼ber die weiteren Aussichten bei KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) haben die AktienmÃ¤rkte in Asien und Europa am Dienstag ins Minus gedrÃ¼ckt. Auch der Bitcoin-Kurs gab deutlich nach und rutschte zeitweilig unter die Marke von 90.000 Dollar. Mit Spannung werden nun der Quartalsbericht des US-Technologieriesen Nvidia sowie neue Zahlen zum US-Arbeitsmarkt erwartet, die sich auch auf die Hoffnungen von Anlegern auf weitere Zinssenkungen auswirken kÃ¶nnten.



Schwache Vorgaben aus Asien, wo der Nikkei-Index in Tokio am Dienstag mit einem Verlust von mehr als drei Prozent deutlich im Minus schloss, belasteten am Morgen auch in Europa die Kurse. In Frankfurt am Main und in Paris starteten DAX und CAC 40 mit einem Minus von mehr als einem Prozent in den BÃ¶rsentag, auch in London und Mailand ging es in Ã¤hnlichem Umfang abwÃ¤rts. Â



Hintergrund der risikoscheuen Stimmung vieler Anleger ist unter anderem, dass die diesjÃ¤hrige Rekordrallye an den BÃ¶rsen im KI-Bereich bei Investoren inzwischen die Frage aufwirft, in welchem AusmaÃŸ und Tempo sich die Milliardeninvestitionen in den Bereich tatsÃ¤chlich wie erhofft auszahlen. Mehr Aufschluss darÃ¼ber soll insbesondere der fÃ¼r Mittwoch nach BÃ¶rsenschluss an der New Yorker Wall Street erwartete Quartalsbericht des KI-Schwergewichts Nvidia bringen.



VerstÃ¤rkt wird die derzeit negative Stimmung an den MÃ¤rkten durch die BefÃ¼rchtung, dass die US-Notenbank Fed im kommenden Monat womÃ¶glich auf eine weitere Zinssenkung verzichten kÃ¶nnte, da die Inflation hartnÃ¤ckig oberhalb des angepeilten Zwei-Prozent-Ziels liegt und sich parallel dazu ein genaues Lagebild des Arbeitsmarktes der weltweit grÃ¶ÃŸten Volkswirtschaft wegen des Regierungsstillstands zuletzt verzÃ¶gert hatte. Voraussichtlich am Donnerstag wird nun der US-Arbeitsmarktbericht fÃ¼r September erwartet.



Zunehmend unter Druck geriet zuletzt auch der Bitcoin-Kurs, der sich am Dienstag indes etwas stabilisierte, nachdem er zeitweilig unter die Schwelle von 90.000 Dollar gefallen war - und damit auf den niedrigsten Stand seit April. Verglichen mit dem Rekordstand im Oktober hat die KryptowÃ¤hrung mehr als ein Viertel an Wert verloren.



Anleger kehrten riskanten Anlagen derzeit den RÃ¼cken und strichen lieber Gewinne ein, kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research die Entwicklung. "Viele Investoren sitzen derzeit zwischen den StÃ¼hlen", erklÃ¤rte er. "Einerseits lockt die Hoffnung auf eine kurzfristige Erholung, andererseits wÃ¤chst die Angst vor weiter fallenden Kursnotierungen." Das derzeitige ZÃ¶gern sei Ausdruck der erhÃ¶hten Unsicherheit am Markt.Â



Angesichts der massiven Investitionssummen in auf KI spezialisierte Unternehmen geht der Chef der Google-Mutter Alphabet, Sundar Pichai, unterdessen davon aus, dass von einem etwaigen Platzen einer mÃ¶glichen Blase kein Unternehmen verschont bleiben wÃ¼rde. In einem von der BBC am Montag ausgestrahlten Interview antwortete er auf die Frage, ob auch Google von einem solchen Platzen betroffen sein wÃ¼rde, dass "kein Unternehmen immun" dagegen sei - "auch wir nicht." Zudem sagte Pichai, dass im Zuge des KI-Booms auch eine gewisse "IrrationalitÃ¤t" zu beobachten sei.