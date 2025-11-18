Politik

Gericht bestÃ¤tigt Verbot von Handel mit eingepflanzten Cannabisjungpflanzen

  • AFP - 18. November 2025, 12:37 Uhr
Bild vergrößern: Gericht bestÃ¤tigt Verbot von Handel mit eingepflanzten Cannabisjungpflanzen
Cannabispflanzen
Bild: AFP

Der gewerbliche Handel mit eingepflanzten Cannabisjungpflanzen ist einer Gerichtsentscheidung zufolge verboten. Wie das Verwaltungsgericht KÃ¶ln mitteilte, lehnte es den Eilantrag eines Unternehmers gegen eine UntersagungsverfÃ¼gung der Stadt KÃ¶ln ab.

Der gewerbliche Handel mit eingepflanzten Cannabisjungpflanzen ist einer Gerichtsentscheidung zufolge verboten. Wie das Verwaltungsgericht KÃ¶ln am Dienstag mitteilte, lehnte es einen entsprechenden Eilantrag eines Unternehmers gegen eine UntersagungsverfÃ¼gung der Stadt KÃ¶ln ab. Bei bereits eingepflanzten Jungpflanzen handelt es sich demnach nicht um Stecklinge, sondern um Cannabis. Ein gewerblicher Handel sei damit nach dem Konsumcannabisgesetz verboten.

Der Unternehmer vertreibt nach Gerichtsangaben in einem KÃ¶lner Ladenlokal sowie Ã¼ber einen Onlineshop verschiedene Produkte rund um Anbau und Konsum von Cannabis. Dazu gehÃ¶ren auch die eingepflanzten Cannabisjungpflanzen, die er auf seiner Website als Stecklinge bezeichnet.

Den Handel mit diesen Pflanzen untersagte ihm die Stadt KÃ¶ln jedoch. Die Stadt argumentierte, dass Stecklinge nach dem neuen Konsumcannabisgesetz ausschlieÃŸlich von Anbauvereinigungen weitergegeben werden dÃ¼rften - nicht jedoch im gewerblichen Handel. Der Unternehmer argumentierte hingegen, die Pflanzen seien lediglich als Vermehrungsmaterial zu verstehen, dessen Abgabe auch gewerblichen Anbietern erlaubt sei.

Das Gericht stellte nun fest, dass es sich bei den eingepflanzten Jungpflanzen nicht um Stecklinge handelt. Demnach gelten nur Jungpflanzen, die nicht eingepflanzt sind, nach dem Konsumcannabisgesetz als Stecklinge.

Wird der Steckling eingepflanzt und damit angebaut, handelt es laut Gericht sich hingegen um Cannabis, dessen gewerblicher Vertrieb verboten ist. Dies gelte auch dann, wenn die Jungpflanze noch nicht Ã¼ber BlÃ¼ten- oder FruchtstÃ¤nde verfÃ¼ge, hieÃŸ es weiter. Der Verkauf der eingepflanzten Jungpflanzen verstoÃŸe daher gegen das Verbot des Cannabishandels.

Das Konsumcannabisgesetz legalisiere lediglich den nicht gewerblichen Eigenanbau von Cannabis in einem regulierten Umfang, nicht aber den gewerblichen Handel mit Cannabisjungpflanzen, hieÃŸ es weiter. Gegen den Beschluss aus der vergangenen Woche kann Beschwerde eingelegt werden. DarÃ¼ber hÃ¤tte das nordrhein-westfÃ¤lische Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster zu entscheiden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz will bundesweit einheitliche Sicherheitsstandards fÃ¼r WeihnachtsmÃ¤rkte
    Merz will bundesweit einheitliche Sicherheitsstandards fÃ¼r WeihnachtsmÃ¤rkte

    Vor dem Beginn der Adventszeit hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fÃ¼r bundesweit einheitliche Regeln fÃ¼r den Schutz von WeihnachtsmÃ¤rkten ausgesprochen. Die

    Mehr
    Fronten im CDU-Rentenstreit bleiben verhÃ¤rtet - Merz fÃ¼r Beschluss bis Jahresende
    Fronten im CDU-Rentenstreit bleiben verhÃ¤rtet - Merz fÃ¼r Beschluss bis Jahresende

    Im Rentenstreit der CDU zeichnet sich weiter keine Einigung zwischen der Jungen Union und der Partei- und FraktionsfÃ¼hrung ab. Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Friedrich Merz,

    Mehr
    Bas warnt vor Ablehnung von Rentenpaket: Dann wird es
    Bas warnt vor Ablehnung von Rentenpaket: Dann wird es "noch unruhiger" in Koalition

    Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat die Junge Gruppe der Union vor den Konsequenzen einer weiteren Ablehnung des Rentenpakets gewarnt. In der Koalition sei es "schon

    Mehr
    Shein-Laden: Paris untersagt Weihnachtsspektakel des BHV-Kaufhauses
    Shein-Laden: Paris untersagt Weihnachtsspektakel des BHV-Kaufhauses
    Unsicherheit belastet BÃ¶rsenkurse - Bitcoin rutscht unter 90.000-Dollar-Marke
    Unsicherheit belastet BÃ¶rsenkurse - Bitcoin rutscht unter 90.000-Dollar-Marke
    Medienbericht: Deutsche Bahn bremst weiterhin Konkurrenz bei Navigator-App aus
    Medienbericht: Deutsche Bahn bremst weiterhin Konkurrenz bei Navigator-App aus
    Sprunghafter Anstieg der Baugenehmigungen - Branche sieht aber noch groÃŸen Bedarf
    Sprunghafter Anstieg der Baugenehmigungen - Branche sieht aber noch groÃŸen Bedarf
    Messerangriff an Hamburger Hauptbahnhof: Sicherungsverfahren begonnen
    Messerangriff an Hamburger Hauptbahnhof: Sicherungsverfahren begonnen
    GetÃ¶teter Polizist im Saarland: Mordanklage gegen 18-JÃ¤hrigen erhoben
    GetÃ¶teter Polizist im Saarland: Mordanklage gegen 18-JÃ¤hrigen erhoben
    Familienministerin bei Alter fÃ¼r Social-Media-Verbot gesprÃ¤chsbereit
    Familienministerin bei Alter fÃ¼r Social-Media-Verbot gesprÃ¤chsbereit
    Tarnname
    Tarnname "Rizgar": BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r frÃ¼heren PKK-FunktionÃ¤r in Berlin
    Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor
    Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor
    ArbeitgeberprÃ¤sident unterstÃ¼tzt Junge Union im Rentenstreit
    ArbeitgeberprÃ¤sident unterstÃ¼tzt Junge Union im Rentenstreit

    Top Meldungen

    Ifo: RentenzuschÃ¼sse verschlingen ein Drittel der Steuereinnahmen
    Ifo: RentenzuschÃ¼sse verschlingen ein Drittel der Steuereinnahmen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im nÃ¤chsten Bundeshaushalt wird voraussichtlich ein Drittel aller veranschlagten Steuereinnahmen (33,3 Prozent) in die Rentenversicherung

    Mehr
    Deutsche Bahn bremst Konkurrenz bei Navigator-App weiter aus
    Deutsche Bahn bremst Konkurrenz bei Navigator-App weiter aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Konkurrenten der Deutschen Bahn werden wohl noch lÃ¤nger warten mÃ¼ssen, bis sie gleichberechtigten Zugang zur Navigator-App bekommen. Trotz

    Mehr
    Bauministerin sieht AufwÃ¤rtstrend beim Wohnungsbau
    Bauministerin sieht AufwÃ¤rtstrend beim Wohnungsbau

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) sieht in den am Morgen verÃ¶ffentlichten Zahlen zu Baugenehmigungen eine Trendwende. Die Zahlen zeigten

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts