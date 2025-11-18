GetÃ¶teter Polizist im Saarland: Mordanklage gegen 18-JÃ¤hrigen erhoben

Justitia

Rund drei Monate nach der TÃ¶tung eines Polizisten im saarlÃ¤ndischen VÃ¶lklingen hat die Staatsanwaltschaft SaarbrÃ¼cken Anklage gegen einen 18-JÃ¤hrigen erhoben. Ihm wird Mord vorgeworfen, wie die BehÃ¶rde am Dienstag mitteilte. Die Mordmerkmale der Verdeckungsabsicht, der Mordlust und der grausamen Begehungsweise seien verwirklicht. Der Mann wird darÃ¼ber hinaus unter anderem wegen versuchten Mordes und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung angeklagt.



Der 18-JÃ¤hrige hatte laut Anklage am 21. August in VÃ¶lklingen eine Tankstelle Ã¼berfallen. Auf der Flucht mit rund 600 Euro Beute wurde er von einer Polizeistreife gestellt. Es kam zu einem Gerangel, wobei der Mann an die Dienstwaffe eines KommissaranwÃ¤rters gelangte. Zeitgleich schoss der spÃ¤ter getÃ¶tete Polizist mit einem Taser auf den Angeklagten.



Dies blieb aus unklaren GrÃ¼nden wirkungslos. Der 18-JÃ¤hrige soll mit der Dienstwaffe dann mehrmals auf den Polizisten und den KommissaranwÃ¤rter geschossen haben. Der Polizist wurde getroffen und ging verletzt zu Boden. Der AnwÃ¤rter wurde an der Schutzweste getroffen und ebenfalls verletzt.



Grund fÃ¼r die SchÃ¼sse war laut Anklage, die Festnahme wegen des vorangegangenen Ãœberfalls auf die Tankstelle zu verhindern. Der 18-JÃ¤hrige soll weiter auf den bereits am Boden liegenden Polizisten geschossen haben.



Da dies zur ErmÃ¶glichung der unerkannten Flucht gar nicht mehr nÃ¶tig war, geht die Anklage vom Mordmerkmal der Mordlust aus. Der getÃ¶tete Polizist wurde insgesamt von sechs Kugeln getroffen und erlag seinen Verletzungen.



Als eine weitere Streife zur VerstÃ¤rkung eintraf, kam es zu einem Schusswechsel zwischen dem 18-JÃ¤hrigen und einem weiteren Beamten. Der Angeklagte wurde dabei zweimal getroffen und verletzt.



Ãœber die ErÃ¶ffnung eines Hauptverfahrens entscheidet die Jugendkammer des Landgerichts SaarbrÃ¼cken. In dem Verfahren soll es auch um den Vorbehalt einer mÃ¶glichen Sicherungsverwahrung gehen. Der 18-JÃ¤hrige Ã¤uÃŸerte sich nicht zu den VorwÃ¼rfen.