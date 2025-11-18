Familienministerin bei Alter fÃ¼r Social-Media-Verbot gesprÃ¤chsbereit

Karin Prien am 18.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) signalisiert bei dem von ihr in der Vergangenheit geforderten Social-Media-Verbot fÃ¼r Unter-16-JÃ¤hrige GesprÃ¤chsbereitschaft. Sie wolle sich beim Alter nicht festlegen, auch ein Verbot nur bis 14 oder gar nur bis 13 Jahre sei denkbar, sagte Prien am Dienstag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur in Berlin.



GrundsÃ¤tzlich bleibt die Ministerin aber bei ihrer Forderung. "Ich bin tatsÃ¤chlich der Meinung, dass das bisherige Schutzniveau nicht ausreicht", sagte Prien. Neben einem Verbot von Tiktok & Co fÃ¼r Kinder und Jugendliche sind nach den Worten der Ministerin aber auch andere MaÃŸnahmen denkbar, beispielsweise "wirksame Altersverifikationen" als Alternative.



Sie wolle der von ihr eingesetzten Kommission zwar nicht vorgreifen, aber es brauche "mehr Regulation". Die Kommission soll Mitte nÃ¤chsten Jahres Empfehlungen vorlegen, dann wolle sie "einen Vorschlag entwickeln", so Prien. Die Ministerin rÃ¤umte ein, dass nicht ganz sicher sei, wo bei diesem Thema zwischen EU, Bund und LÃ¤ndern die Gesetzgebungskompetenz liege.

