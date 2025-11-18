Brennpunkte

Familienministerin bei Alter fÃ¼r Social-Media-Verbot gesprÃ¤chsbereit

  • dts - 18. November 2025, 12:07 Uhr
Bild vergrößern: Familienministerin bei Alter fÃ¼r Social-Media-Verbot gesprÃ¤chsbereit
Karin Prien am 18.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) signalisiert bei dem von ihr in der Vergangenheit geforderten Social-Media-Verbot fÃ¼r Unter-16-JÃ¤hrige GesprÃ¤chsbereitschaft. Sie wolle sich beim Alter nicht festlegen, auch ein Verbot nur bis 14 oder gar nur bis 13 Jahre sei denkbar, sagte Prien am Dienstag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur in Berlin.

GrundsÃ¤tzlich bleibt die Ministerin aber bei ihrer Forderung. "Ich bin tatsÃ¤chlich der Meinung, dass das bisherige Schutzniveau nicht ausreicht", sagte Prien. Neben einem Verbot von Tiktok & Co fÃ¼r Kinder und Jugendliche sind nach den Worten der Ministerin aber auch andere MaÃŸnahmen denkbar, beispielsweise "wirksame Altersverifikationen" als Alternative.

Sie wolle der von ihr eingesetzten Kommission zwar nicht vorgreifen, aber es brauche "mehr Regulation". Die Kommission soll Mitte nÃ¤chsten Jahres Empfehlungen vorlegen, dann wolle sie "einen Vorschlag entwickeln", so Prien. Die Ministerin rÃ¤umte ein, dass nicht ganz sicher sei, wo bei diesem Thema zwischen EU, Bund und LÃ¤ndern die Gesetzgebungskompetenz liege.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Messerangriff an Hamburger Hauptbahnhof: Sicherungsverfahren begonnen
    Messerangriff an Hamburger Hauptbahnhof: Sicherungsverfahren begonnen

    Rund sechs Monate nach einem Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof mit 15 teils lebensgefÃ¤hrlich Verletzten hat das Sicherungsverfahren gegen die mutmaÃŸlich psychisch kranke

    Mehr
    GetÃ¶teter Polizist im Saarland: Mordanklage gegen 18-JÃ¤hrigen erhoben
    GetÃ¶teter Polizist im Saarland: Mordanklage gegen 18-JÃ¤hrigen erhoben

    Rund drei Monate nach der TÃ¶tung eines Polizisten im saarlÃ¤ndischen VÃ¶lklingen hat die Staatsanwaltschaft SaarbrÃ¼cken Anklage gegen einen 18-JÃ¤hrigen erhoben. Ihm wird Mord

    Mehr
    Tarnname
    Tarnname "Rizgar": BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r frÃ¼heren PKK-FunktionÃ¤r in Berlin

    Ein frÃ¼herer PKK-FunktionÃ¤r ist in Berlin zu einer BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt worden. Der tÃ¼rkische StaatsbÃ¼rger Mehmet K. leitete in Deutschland mehrere sogenannte Sektoren

    Mehr
    Shein-Laden: Paris untersagt Weihnachtsspektakel des BHV-Kaufhauses
    Shein-Laden: Paris untersagt Weihnachtsspektakel des BHV-Kaufhauses
    Unsicherheit belastet BÃ¶rsenkurse - Bitcoin rutscht unter 90.000-Dollar-Marke
    Unsicherheit belastet BÃ¶rsenkurse - Bitcoin rutscht unter 90.000-Dollar-Marke
    Medienbericht: Deutsche Bahn bremst weiterhin Konkurrenz bei Navigator-App aus
    Medienbericht: Deutsche Bahn bremst weiterhin Konkurrenz bei Navigator-App aus
    Sprunghafter Anstieg der Baugenehmigungen - Branche sieht aber noch groÃŸen Bedarf
    Sprunghafter Anstieg der Baugenehmigungen - Branche sieht aber noch groÃŸen Bedarf
    Gericht bestÃ¤tigt Verbot von Handel mit eingepflanzten Cannabisjungpflanzen
    Gericht bestÃ¤tigt Verbot von Handel mit eingepflanzten Cannabisjungpflanzen
    Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor
    Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor
    ArbeitgeberprÃ¤sident unterstÃ¼tzt Junge Union im Rentenstreit
    ArbeitgeberprÃ¤sident unterstÃ¼tzt Junge Union im Rentenstreit
    Merz will bundesweit einheitliche Sicherheitsstandards fÃ¼r WeihnachtsmÃ¤rkte
    Merz will bundesweit einheitliche Sicherheitsstandards fÃ¼r WeihnachtsmÃ¤rkte
    Anklage nach serienmÃ¤ÃŸigem Diebstahl von Bronzefiguren auf Berliner FriedhÃ¶fen
    Anklage nach serienmÃ¤ÃŸigem Diebstahl von Bronzefiguren auf Berliner FriedhÃ¶fen
    Nach Trump-Kehrtwende: US-ReprÃ¤sentantenhaus stimmt Ã¼ber Epstein-Akten ab
    Nach Trump-Kehrtwende: US-ReprÃ¤sentantenhaus stimmt Ã¼ber Epstein-Akten ab

    Top Meldungen

    Ifo: RentenzuschÃ¼sse verschlingen ein Drittel der Steuereinnahmen
    Ifo: RentenzuschÃ¼sse verschlingen ein Drittel der Steuereinnahmen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im nÃ¤chsten Bundeshaushalt wird voraussichtlich ein Drittel aller veranschlagten Steuereinnahmen (33,3 Prozent) in die Rentenversicherung

    Mehr
    Deutsche Bahn bremst Konkurrenz bei Navigator-App weiter aus
    Deutsche Bahn bremst Konkurrenz bei Navigator-App weiter aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Konkurrenten der Deutschen Bahn werden wohl noch lÃ¤nger warten mÃ¼ssen, bis sie gleichberechtigten Zugang zur Navigator-App bekommen. Trotz

    Mehr
    Bauministerin sieht AufwÃ¤rtstrend beim Wohnungsbau
    Bauministerin sieht AufwÃ¤rtstrend beim Wohnungsbau

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) sieht in den am Morgen verÃ¶ffentlichten Zahlen zu Baugenehmigungen eine Trendwende. Die Zahlen zeigten

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts