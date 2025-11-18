Tarnname "Rizgar": BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r frÃ¼heren PKK-FunktionÃ¤r in Berlin

Demonstration von PKK-UnterstÃ¼tzern in Berlin 2023

Ein frÃ¼herer PKK-FunktionÃ¤r ist in Berlin zu einer BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt worden. Der tÃ¼rkische StaatsbÃ¼rger Mehmet K. leitete in Deutschland mehrere sogenannte Sektoren und Gebiete der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), wie das Kammergericht am Dienstag mitteilte. Er sei dabei gegenÃ¼ber den ihm unterstellten Kadern weisungsbefugt gewesen.



Als Sektorleiter habe K. direkten Kontakt zur EuropafÃ¼hrung der PKK gehabt. Er war dem Urteil zufolge verantwortlich fÃ¼r die Organisation und Koordination von Propagandaveranstaltungen und Versammlungen. Auch einen Decknamen hatte er demnach und nannte sich "Rizgar".



Zwischen Oktober 2014 und Juni 2015 sei er fÃ¼r den Sektor SÃ¼d 2 und das Gebiet Stuttgart verantwortlich gewesen. Danach habe er fÃ¼r einige Monate das Gebiet KÃ¶ln geleitet. Von Juni 2024 bis zu seiner Festnahme Ende November 2024 fÃ¼hrte K. dem Gericht zufolge den gebietsÃ¼bergreifenden PKK-Sektor Nord sowie die Region und das Gebiet Berlin.



In Berlin wurde der inzwischen 51 Jahre alte Angeklagte vor einem Jahr auch festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen ihn wurde aber nach der UrteilsverkÃ¼ndung vom Montag aufgehoben, wie das Gericht mitteilte.



Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf BewÃ¤hrung wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Die Strafaussetzung zur BewÃ¤hrung sei mÃ¶glich, weil K. sich glaubhaft vom bewaffneten Kampf als Mittel der politischen Auseinandersetzung distanziert habe, hieÃŸ es.



Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig. Es kann noch vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe angefochten werden.



Die PKK gab im Mai ihre AuflÃ¶sung bekannt und erklÃ¤rte ihren jahrzehntelangen bewaffneten Kampf fÃ¼r die Rechte der Kurden fÃ¼r beendet. Die TÃ¼rkei und ihre westlichen VerbÃ¼ndeten stufen sie weiterhin als Terrororganisation ein. Mehr als 40.000 Menschen wurden seit 1984 bei den KÃ¤mpfen zwischen der PKK und der tÃ¼rkischen Armee getÃ¶tet.