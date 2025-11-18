Brennpunkte

Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor

  • AFP - 18. November 2025, 11:57 Uhr
Bild vergrößern: Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor
Selenskyj und Macron in Paris
Bild: AFP

Russland hat den geplanten Verkauf franzÃ¶sischer Rafale-Kampfjets an die Ukraine scharf kritisiert und Frankreich Kriegstreiberei vorgeworfen. "Paris trÃ¤gt nicht zum Frieden bei, sondern schÃ¼rt militaristische und kriegsfÃ¶rdernde GefÃ¼hle", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau auf eine Frage der Nachrichtenagentur AFP.Â 

"Egal, welche Flugzeuge an das Kiewer Regime verkauft werden, dies wird die Situation an der Front nicht Ã¤ndern und die Dynamik nicht beeinflussen", fÃ¼gte Peskow hinzu.Â Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hatten am Vortag eine AbsichtserklÃ¤rung unterzeichnet, die den Verkauf von bis zu 100 Rafale-Kampfjets an die Ukraine beinhaltet.

