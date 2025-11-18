Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor

Selenskyj und Macron in Paris

Russland hat den geplanten Verkauf franzÃ¶sischer Rafale-Kampfjets an die Ukraine scharf kritisiert und Frankreich Kriegstreiberei vorgeworfen. "Paris trÃ¤gt nicht zum Frieden bei, sondern schÃ¼rt militaristische und kriegsfÃ¶rdernde GefÃ¼hle", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau auf eine Frage der Nachrichtenagentur AFP.Â



"Egal, welche Flugzeuge an das Kiewer Regime verkauft werden, dies wird die Situation an der Front nicht Ã¤ndern und die Dynamik nicht beeinflussen", fÃ¼gte Peskow hinzu.Â Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hatten am Vortag eine AbsichtserklÃ¤rung unterzeichnet, die den Verkauf von bis zu 100 Rafale-Kampfjets an die Ukraine beinhaltet.