Russland hat den geplanten Verkauf franzÃ¶sischer Rafale-Kampfjets an die Ukraine scharf kritisiert und Frankreich Kriegstreiberei vorgeworfen. "Paris trÃ¤gt nicht zum Frieden bei, sondern schÃ¼rt militaristische und kriegsfÃ¶rdernde GefÃ¼hle", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau auf eine Frage der Nachrichtenagentur AFP.Â
"Egal, welche Flugzeuge an das Kiewer Regime verkauft werden, dies wird die Situation an der Front nicht Ã¤ndern und die Dynamik nicht beeinflussen", fÃ¼gte Peskow hinzu.Â Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hatten am Vortag eine AbsichtserklÃ¤rung unterzeichnet, die den Verkauf von bis zu 100 Rafale-Kampfjets an die Ukraine beinhaltet.
Brennpunkte
Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor
- AFP - 18. November 2025, 11:57 Uhr
Russland hat den geplanten Verkauf franzÃ¶sischer Rafale-Kampfjets an die Ukraine scharf kritisiert und Frankreich Kriegstreiberei vorgeworfen. 'Paris trÃ¤gt nicht zum Frieden bei, sondern schÃ¼rt militaristische GefÃ¼hle', sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.
