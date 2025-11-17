Brennpunkte

Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Bangladeschs Ex-Regierungschefin Hasina zum Tode verurteilt

  • AFP - 17. November 2025, 10:26 Uhr
Bild vergrößern: Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Bangladeschs Ex-Regierungschefin Hasina zum Tode verurteilt
Bangladeschs Ex-Regierungschefin Hasina
Bild: AFP

Bangladeschs ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina ist in Abwesenheit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in Dhaka sprach sie wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten im vergangenen Jahr schuldig.

Bangladeschs ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in Dhaka sprach die 78-JÃ¤hrige am Montag wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten im vergangenen Jahr schuldig. "Alle Elemente eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit sind gegeben", sagte Richter Golam Mortuza Mozumder. Das Gericht habe daher die Todesstrafe gegen Hasina verhÃ¤ngt.

Beim Versuch, die von Studenten angefÃ¼hrten Proteste gegen Hasina im vergangenen Jahr gewaltsam niederzuschlagen, waren nach UN-Angaben rund 1400 Menschen getÃ¶tet worden.Â Im August 2024 floh Hasina schlieÃŸlich per Hubschrauber nach Indien. Sie bezeichnete das Urteil am Montag als "politisch motiviert". Die Ex-Regierungschefin wurde in Abwesenheit verurteilt.Â Hasina hatte sich der Anordnung des Gerichts widersetzt, fÃ¼r den Prozess nach Bangladesch zurÃ¼ckzukehren.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Selenskyj zu Besuch in Frankreich eingetroffen
    Selenskyj zu Besuch in Frankreich eingetroffen

    Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ist zu GesprÃ¤chen in Frankreich eingetroffen. Der franzÃ¶sische Staatschef Emmanuel Macron nahm seinen ukrainischen Kollegen am

    Mehr
    Bundesregierung hebt Waffenstopp fÃ¼r Israel auf
    Bundesregierung hebt Waffenstopp fÃ¼r Israel auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hebt die BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Export von RÃ¼stungsgÃ¼tern nach Israel wieder auf. Das berichten am Montag mehrere Medien

    Mehr
    Urteil: Gefangene in Bayern haben keinen Anspruch auf veganes Essen
    Urteil: Gefangene in Bayern haben keinen Anspruch auf veganes Essen

    Gefangene in Bayern haben einem Urteil zufolge keinen Anspruch auf regulÃ¤re Versorgung mit veganer Kost. Allerdings muss ihnen die Justizvollzugsanstalt (JVA) die MÃ¶glichkeit

    Mehr
    Schweizer Wirtschaft wegen US-ZÃ¶llen im dritten Quartal geschrumpft
    Schweizer Wirtschaft wegen US-ZÃ¶llen im dritten Quartal geschrumpft
    COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent
    COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent
    Black Friday und Cyber Monday: Handel rechnet mit leichtem UmsatzrÃ¼ckgang
    Black Friday und Cyber Monday: Handel rechnet mit leichtem UmsatzrÃ¼ckgang
    Schwarz Gruppe: KI-Rechenzentrum im Spreewald soll UnabhÃ¤ngigkeit sicherstellen
    Schwarz Gruppe: KI-Rechenzentrum im Spreewald soll UnabhÃ¤ngigkeit sicherstellen
    Deutsche FÃ¼hrungskrÃ¤fte bewerten Transformation deutlich besser
    Deutsche FÃ¼hrungskrÃ¤fte bewerten Transformation deutlich besser
    Linke: Umgang der Bundesregierung mit Afghanistan-Schutzsuchenden
    Linke: Umgang der Bundesregierung mit Afghanistan-Schutzsuchenden "unverantwortlich"
    Klingbeil trifft zum Auftakt von China-Besuch Vize-Regierungschef He
    Klingbeil trifft zum Auftakt von China-Besuch Vize-Regierungschef He
    Mann mit hundert PÃ¤ckchen Kokain in KÃ¶rper an Flughafen Berlin-Brandenburg erwischt
    Mann mit hundert PÃ¤ckchen Kokain in KÃ¶rper an Flughafen Berlin-Brandenburg erwischt
    Bangladeschs gestÃ¼rzte Premierministerin in Abwesenheit verurteilt
    Bangladeschs gestÃ¼rzte Premierministerin in Abwesenheit verurteilt
    Statistik: Gut jedes siebte Kind in Deutschland ist armutsgefÃ¤hrdet
    Statistik: Gut jedes siebte Kind in Deutschland ist armutsgefÃ¤hrdet

    Top Meldungen

    GeschÃ¤ftsklima im Wohnungsbau wieder verschlechtert
    GeschÃ¤ftsklima im Wohnungsbau wieder verschlechtert

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im Oktober wieder leicht eingetrÃ¼bt. Nach dem starken Anstieg im September sank der vom MÃ¼nchner

    Mehr
    Job-Ende von 25.000 VW-Mitarbeitern vertraglich fixiert
    Job-Ende von 25.000 VW-Mitarbeitern vertraglich fixiert

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Stellenabbau bei Europas grÃ¶ÃŸtem Autobauer Volkswagen kommt merklich voran. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise

    Mehr
    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS
    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS

    Angesichts der US-Sanktionen gegen den serbischen Ã–lkonzern NIS ringt Belgrad um eine LÃ¶sung fÃ¼r das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte Unternehmen. Er wolle, dass

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts