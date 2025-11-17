Brennpunkte

Bundesregierung hebt Waffenstopp fÃ¼r Israel auf

  • dts - 17. November 2025, 10:17 Uhr
Bild vergrößern: Bundesregierung hebt Waffenstopp fÃ¼r Israel auf
Grenze zum Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hebt die BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Export von RÃ¼stungsgÃ¼tern nach Israel wieder auf. Das berichten am Montag mehrere Medien unter Berufung auf Regierungssprecher Stefan Kornelius. Die Entscheidung soll demnach ab dem 24. November gÃ¼ltig sein.

Die Bundesregierung hatte im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg angekÃ¼ndigt, Israel vorerst keine Waffen fÃ¼r seine Offensive im Gazastreifen mehr zur VerfÃ¼gung stellen zu wollen. Dabei ging es um RÃ¼stungsgÃ¼ter, "die im Gazastreifen zum Einsatz kommen kÃ¶nnen". Hintergrund war das harte Vorgehen der israelischen Armee in dem KÃ¼stenstreifen.

Aktuell schweigen die Waffen in Gaza grÃ¶ÃŸtenteils, da seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe gilt, die allerdings weiterhin brÃ¼chig ist.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Selenskyj zu Besuch in Frankreich eingetroffen
    Selenskyj zu Besuch in Frankreich eingetroffen

    Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ist zu GesprÃ¤chen in Frankreich eingetroffen. Der franzÃ¶sische Staatschef Emmanuel Macron nahm seinen ukrainischen Kollegen am

    Mehr
    Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Bangladeschs Ex-Regierungschefin Hasina zum Tode verurteilt
    Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Bangladeschs Ex-Regierungschefin Hasina zum Tode verurteilt

    Bangladeschs ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in Dhaka sprach die 78-JÃ¤hrige am

    Mehr
    Urteil: Gefangene in Bayern haben keinen Anspruch auf veganes Essen
    Urteil: Gefangene in Bayern haben keinen Anspruch auf veganes Essen

    Gefangene in Bayern haben einem Urteil zufolge keinen Anspruch auf regulÃ¤re Versorgung mit veganer Kost. Allerdings muss ihnen die Justizvollzugsanstalt (JVA) die MÃ¶glichkeit

    Mehr
    Schweizer Wirtschaft wegen US-ZÃ¶llen im dritten Quartal geschrumpft
    Schweizer Wirtschaft wegen US-ZÃ¶llen im dritten Quartal geschrumpft
    COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent
    COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent
    Black Friday und Cyber Monday: Handel rechnet mit leichtem UmsatzrÃ¼ckgang
    Black Friday und Cyber Monday: Handel rechnet mit leichtem UmsatzrÃ¼ckgang
    Schwarz Gruppe: KI-Rechenzentrum im Spreewald soll UnabhÃ¤ngigkeit sicherstellen
    Schwarz Gruppe: KI-Rechenzentrum im Spreewald soll UnabhÃ¤ngigkeit sicherstellen
    Deutsche FÃ¼hrungskrÃ¤fte bewerten Transformation deutlich besser
    Deutsche FÃ¼hrungskrÃ¤fte bewerten Transformation deutlich besser
    Linke: Umgang der Bundesregierung mit Afghanistan-Schutzsuchenden
    Linke: Umgang der Bundesregierung mit Afghanistan-Schutzsuchenden "unverantwortlich"
    Klingbeil trifft zum Auftakt von China-Besuch Vize-Regierungschef He
    Klingbeil trifft zum Auftakt von China-Besuch Vize-Regierungschef He
    Mann mit hundert PÃ¤ckchen Kokain in KÃ¶rper an Flughafen Berlin-Brandenburg erwischt
    Mann mit hundert PÃ¤ckchen Kokain in KÃ¶rper an Flughafen Berlin-Brandenburg erwischt
    Bangladeschs gestÃ¼rzte Premierministerin in Abwesenheit verurteilt
    Bangladeschs gestÃ¼rzte Premierministerin in Abwesenheit verurteilt
    Statistik: Gut jedes siebte Kind in Deutschland ist armutsgefÃ¤hrdet
    Statistik: Gut jedes siebte Kind in Deutschland ist armutsgefÃ¤hrdet

    Top Meldungen

    GeschÃ¤ftsklima im Wohnungsbau wieder verschlechtert
    GeschÃ¤ftsklima im Wohnungsbau wieder verschlechtert

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im Oktober wieder leicht eingetrÃ¼bt. Nach dem starken Anstieg im September sank der vom MÃ¼nchner

    Mehr
    Job-Ende von 25.000 VW-Mitarbeitern vertraglich fixiert
    Job-Ende von 25.000 VW-Mitarbeitern vertraglich fixiert

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Stellenabbau bei Europas grÃ¶ÃŸtem Autobauer Volkswagen kommt merklich voran. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise

    Mehr
    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS
    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS

    Angesichts der US-Sanktionen gegen den serbischen Ã–lkonzern NIS ringt Belgrad um eine LÃ¶sung fÃ¼r das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte Unternehmen. Er wolle, dass

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts