Bundesregierung hebt Waffenstopp fÃ¼r Israel auf

Grenze zum Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hebt die BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Export von RÃ¼stungsgÃ¼tern nach Israel wieder auf. Das berichten am Montag mehrere Medien unter Berufung auf Regierungssprecher Stefan Kornelius. Die Entscheidung soll demnach ab dem 24. November gÃ¼ltig sein.



Die Bundesregierung hatte im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg angekÃ¼ndigt, Israel vorerst keine Waffen fÃ¼r seine Offensive im Gazastreifen mehr zur VerfÃ¼gung stellen zu wollen. Dabei ging es um RÃ¼stungsgÃ¼ter, "die im Gazastreifen zum Einsatz kommen kÃ¶nnen". Hintergrund war das harte Vorgehen der israelischen Armee in dem KÃ¼stenstreifen.



Aktuell schweigen die Waffen in Gaza grÃ¶ÃŸtenteils, da seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe gilt, die allerdings weiterhin brÃ¼chig ist.

