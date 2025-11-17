Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hebt die BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Export von RÃ¼stungsgÃ¼tern nach Israel wieder auf. Das berichten am Montag mehrere Medien unter Berufung auf Regierungssprecher Stefan Kornelius. Die Entscheidung soll demnach ab dem 24. November gÃ¼ltig sein.
Die Bundesregierung hatte im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg angekÃ¼ndigt, Israel vorerst keine Waffen fÃ¼r seine Offensive im Gazastreifen mehr zur VerfÃ¼gung stellen zu wollen. Dabei ging es um RÃ¼stungsgÃ¼ter, "die im Gazastreifen zum Einsatz kommen kÃ¶nnen". Hintergrund war das harte Vorgehen der israelischen Armee in dem KÃ¼stenstreifen.
Aktuell schweigen die Waffen in Gaza grÃ¶ÃŸtenteils, da seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe gilt, die allerdings weiterhin brÃ¼chig ist.
Brennpunkte
Bundesregierung hebt Waffenstopp fÃ¼r Israel auf
- dts - 17. November 2025, 10:17 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hebt die BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Export von RÃ¼stungsgÃ¼tern nach Israel wieder auf. Das berichten am Montag mehrere Medien unter Berufung auf Regierungssprecher Stefan Kornelius. Die Entscheidung soll demnach ab dem 24. November gÃ¼ltig sein.
Weitere Meldungen
Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ist zu GesprÃ¤chen in Frankreich eingetroffen. Der franzÃ¶sische Staatschef Emmanuel Macron nahm seinen ukrainischen Kollegen amMehr
Bangladeschs ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in Dhaka sprach die 78-JÃ¤hrige amMehr
Gefangene in Bayern haben einem Urteil zufolge keinen Anspruch auf regulÃ¤re Versorgung mit veganer Kost. Allerdings muss ihnen die Justizvollzugsanstalt (JVA) die MÃ¶glichkeitMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im Oktober wieder leicht eingetrÃ¼bt. Nach dem starken Anstieg im September sank der vom MÃ¼nchnerMehr
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Stellenabbau bei Europas grÃ¶ÃŸtem Autobauer Volkswagen kommt merklich voran. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf KonzernkreiseMehr
Angesichts der US-Sanktionen gegen den serbischen Ã–lkonzern NIS ringt Belgrad um eine LÃ¶sung fÃ¼r das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte Unternehmen. Er wolle, dassMehr