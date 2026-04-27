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NRW-Spitzenkandidat fordert Kurskorrektur der Bundes-SPD

  • AFP - 27. April 2026, 03:33 Uhr
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Angesichts des Umfrageabsturzes der SPD in Nordrhein-Westfalen hat der SPD-Spitzenkandidat fÃ¼r NRW, Jochen Ott, einen Kurswechsel der Bundespartei gefordert. 'Dass wir in NRW unter dem Bundestrend leiden, ist kein Geheimnis', sagte Ott den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Montagsausgaben). Daraus ergebe sich 'eine einfache Wahrheit: Dass es so nicht weitergehen kann'.

Angesichts des Umfrageabsturzes der SPD in Nordrhein-Westfalen hat der SPD-Spitzenkandidat fÃ¼r NRW, Jochen Ott, einen Kurswechsel der Bundespartei gefordert.Â "Dass wir in NRW unter dem Bundestrend leiden, ist kein Geheimnis", sagte Ott den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Montagsausgaben). Daraus ergebe sich "eine einfache Wahrheit: Dass es so nicht weitergehen kann".Â 

Die SPD mÃ¼sse sich neu ausrichten, erklÃ¤rte Ott. "Diese Kurskorrektur brauchen wir jetzt auch im Bund." Zentral sei dabei "nicht das Wie, sondern fÃ¼r wen wir Wahlen gewinnen: fÃ¼r BerufstÃ¤tige und ihre Familien." Diese gehÃ¶rten ins Zentrum der SPD. Die Bundes-SPD betont die Ausrichtung ihrer Politik auf die "arbeitende Mitte".

Ott forderte, die Zustimmung zu Entscheidungen im Bund vom Nutzen fÃ¼r Familien und Arbeitnehmer abhÃ¤ngig zu machen. "Jede politische Idee und Entscheidung messen wir an ihnen: Profitieren sie, ist sie richtig. Wenn nicht, ist sie mit uns nicht zu machen", sagte er.

Von einem Wechsel an der Parteispitze riet zugleich Ott ab. "SelbstbeschÃ¤ftigung und Personaldebatten stÃ¤rken uns in Verhandlungen mit der CDU/CSU nicht", sagte er. "Jetzt liegt es an uns allen, das Ruder herumzureiÃŸen."

Die SPD hatte im MÃ¤rz zwei schwere Wahlniederlagen in Folge erlitten. In Rheinland-Pfalz wurde sie durch die CDU erstmals seit 35 Jahren von der Spitze der Regierung verdrÃ¤ngt. In Baden-WÃ¼rttemberg kam die SPD nur noch knapp in den Landtag und fuhr mit 5,5 Prozent das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl Ã¼berhaupt ein.

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