Iranischer AuÃŸenminister fliegt zu GesprÃ¤chen mit Putin nach Russland

Putin (l.) und Araghtschi

In den diplomatischen BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Krieges wird der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Das GesprÃ¤ch soll in St. Petersburg stattfinden.

In den diplomatischen BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Krieges wird der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Das GesprÃ¤ch finde in St. Petersburg statt, schrieb der iranische Botschafter in Moskau, Kasem Dschalali, am Sonntagabend im Onlinedienst X. In seinem "diplomatischen Dschihad mit dem Ziel, die Interessen des Landes voranzubringen, und unter Bedrohungen von AuÃŸen" werde Araghtschi mit Putin beraten, schrieb Dschalali.



Zuvor hatte die iranische Nachrichtenagentur Isna den Botschafter mit den Worten zitiert, Araghtschi werde Putin am Montag "wÃ¤hrend seines Besuchs in Moskau" treffen. Bei seinen GesprÃ¤chen mit russischen Regierungsvertretern gehe es um "den Stand der Verhandlungen, die Waffenruhe und damit zusammenhÃ¤ngende Entwicklungen".



Das russische AuÃŸenministerium bestÃ¤tigte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti, Araghtschi werde zu GesprÃ¤chen in Moskau erwartet. SpÃ¤ter bestÃ¤tigte die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass das geplante Treffen zwischen Putin und Araghtschi unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.Â



Araghtschi hatte am Samstag und am Sonntag GesprÃ¤che mit Regierungsvertretern in Pakistan gefÃ¼hrt, das in den BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Kriegs als Vermittler auftritt. Dazwischen war der iranische AuÃŸenminister fÃ¼r einen Kurzbesuch nach Oman geflogen. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte eine Reise seiner UnterhÃ¤ndler Steve Witkoff und Jared Kushner zu mÃ¶glichen neuen Verhandlungen in Islamabad am Samstag kurzfristig abgesagt.



Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete am Sonntag, der Iran habe Ã¼ber den Vermittler Pakistan "schriftliche Nachrichten" an die US-Regierung Ã¼bermittelt. Darin gehe es um "rote Linien der Islamischen Republik Iran, darunter Atom-Fragen und die StraÃŸe von Hormus". Diese Nachrichten seien jedoch nicht Gegenstand von Verhandlungen, hieÃŸ es bei Fars weiter.



Pakistan hatte vor rund zwei Wochen bereits GesprÃ¤che zwischen Vertretern Irans und der USA in Islamabad ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Begonnen hatte der Krieg mit Angriffen Israels und der USA auf den Iran am 28. Februar. Derzeit gilt eine Waffenruhe.