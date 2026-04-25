Orban verkÃ¼ndet Verzicht auf sein Abgeordnetenmandat

Viktor Orban am Wahlabend

Nach seiner klaren Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn hat der scheidende Regierungschef Viktor Orban seinen Verzicht auf seinen Sitz im kÃ¼nftigen Parlament verkÃ¼ndet. Chef der rechtsnationalistischen Fidesz-Partei will er jedoch bleiben.

Nach seiner klaren Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn hat der scheidende Regierungschef Viktor Orban seinen Verzicht auf seinen Sitz im kÃ¼nftigen Parlament verkÃ¼ndet. Er habe entschieden, sein Abgeordnetenmandat abzugeben, da er "derzeit" nicht im Parlament gebraucht werde, erklÃ¤rte Orban am Samstag im Onlinedienst Facebook. Vielmehr wolle er sich auf die "Neuorganisation des nationalen Lagers" in Ungarn konzentrieren.



Gleichzeitig betonte Orban, er stehe weiter als Chef seiner rechtsnationalistischen Fidesz-Partei bereit, wenn die Delegierten eines Parteitags im Juni sich dafÃ¼r aussprÃ¤chen.



Bei der Parlamentswahl vor zwei Wochen hatte die konservative Tisza-Partei von OppositionsfÃ¼hrer Peter Magyar eine Zweidrittelmehrheit im Parlament errungen, was dem kÃ¼nftigen Regierungschef grundlegende Reformen ermÃ¶glicht. Magyar lÃ¶st damit den EU-kritischen und Kreml-freundlichen Orban nach 16 Jahren an der Macht ab.



Der 62-JÃ¤hrige Orban sitzt seit 1990 im Parlament in Budapest. Das neu gewÃ¤hlte Parlament soll am 9. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Wahlsieger Magyar hat einen "vollstÃ¤ndigen Regimewechsel" angekÃ¼ndigt.