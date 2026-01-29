Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kosten fÃ¼r eines der grÃ¶ÃŸten Neubauprojekte des Bundestags machen der zustÃ¤ndigen Kommission des Ã„ltestenrats Sorgen.
Die ursprÃ¼nglich fÃ¼r Januar angesetzten Beratungen Ã¼ber einen Bericht des Bundesamts fÃ¼r Bauwesen und Raumordnung (BBR) wurden auf Ende MÃ¤rz verlegt. Die Abgeordneten brÃ¤uchten mehr Zeit, um die umfangreichen Dokumente zu prÃ¼fen, zitiert der "Spiegel" aus Kreisen der Kommission fÃ¼r Bau- und Raumangelegenheiten.
Der Neubau Luisenblock Ost 1 in der NÃ¤he des ReichstagsgebÃ¤udes in Berlin sollte ursprÃ¼nglich 893 Millionen Euro kosten. KÃ¼rzlich hatte BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) im "Spiegel" jedoch mitgeteilt, das Vorhaben kÃ¶nnte mehr als eine Milliarde verschlingen. Man mÃ¼sse "jede sich bietende EinsparmÃ¶glichkeit" umsetzen - ohne Abstriche bei der FunktionsfÃ¤higkeit und der Sicherheit zu machen, forderte Nouripour, der Vorsitzender der Baukommission ist. Das Gremium trug dem BBR auf, die Kosten des Projekts zu prÃ¼fen und nach Einsparungen zu suchen. Nach "Spiegel"-Informationen stellen einzelne Mitglieder eine Untertunnelung des Neubaus infrage. Dies sei aber mit Sicherheitsfragen abzuwÃ¤gen, hieÃŸ es aus der Kommission. Der Baubeginn ist fÃ¼r 2027 geplant.
Lifestyle
Ã„ltestenrat prÃ¼ft Kosten von Bundestagsneubau
- dts - 29. Januar 2026, 13:00 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kosten fÃ¼r eines der grÃ¶ÃŸten Neubauprojekte des Bundestags machen der zustÃ¤ndigen Kommission des Ã„ltestenrats Sorgen.
Weitere Meldungen
Wenn ihm die Schlagzeilen der Zeitungen zu langweilig sind, dann denkt er sich neue aus, um seine Ware anzupreisen: "Trump hat Korsika gekauft", pries Ali Akbar seine ZeitungenMehr
Wohnungen sind knapp, der Mietmarkt ist mancherorts leergefegt - der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun ein Urteil gegen Benachteiligung gefÃ¤llt. Makler dÃ¼rfen WohnungssuchendeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz eines wenig umfassenden Ergebnisses ist die Unionsfraktion zufrieden mit dem Koalitionsgipfel vom Mittwochabend. "Wir haben unsMehr
Top Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-AuÃŸenminister haben neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Ãœbereinstimmenden Berichten zufolge richten sich die StrafmaÃŸnahmenMehr
Der russische Ã–l-Konzern Lukoil, der wegen des Ukraine-Kriegs von Washington mit Sanktionen belegt wurde, will seine AuslandsgeschÃ¤fte an einen US-Investor verkaufen. DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wie die Bundesnetzagentur geht auch die Bundesregierung derzeit nicht von einer Gasmangellage in diesem Winter aus. "Die GasversorgungssicherheitMehr