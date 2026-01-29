Dax rutscht am Mittag weiter ab - positive Nachrichten fehlen

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.610 Punkten beschlossen, 0,9 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Unangefochtenes Schlusslicht blieben weiter die Aktien von SAP, die nun um teils Ã¼ber 16 Prozent schwÃ¤cher notierten und den Dax maÃŸgeblich tief in den roten Bereich zogen. Viele andere Papiere notierten dagegen eher um die Nulllinie herum oder leicht im Plus.



"Wie es nicht anders zu erwarten gewesen ist, werden die Marktteilnehmer von den zunehmenden geopolitischen Spannungen und den hohen Preisanstiegen bei den EnergietrÃ¤gern und dem festen Euro zum US-Dollar Ã¼berrannt", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.



"Lediglich eine FÃ¼lle an positiven Unternehmenszahlen hÃ¤tte das Szenario abmildern kÃ¶nnen. Nun geraten ausgerechnet die Aktien des Dax-Schwergewichts SAP, nach den Quartalszahlen, unter die RÃ¤der und Ã¼ben zusÃ¤tzlichen Druck auf den Gesamtmarkt aus."



"Noch besteht die MÃ¶glichkeit, dass die heute anstehenden US-Makrodaten das Ruder etwas herumreiÃŸen kÃ¶nnen. Die US-VorbÃ¶rse zeigt sich aktuell noch auf dem Vortagesschlusskursniveau", sagte Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1948 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8370 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 5.515 US-Dollar gezahlt (+1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 148,40 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,74 US-Dollar, das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

