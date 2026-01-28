Susan Sarandon erhÃ¤lt spanischen Goya-Preis fÃ¼r ihr Lebenswerk

Susan Sarandon 2016 beim Filmfest in Cannes

Die US-Schauspielerin Susan Sarandon erhÃ¤lt den diesjÃ¤hrigen spanischen Goya-Filmpreis. Die 79-JÃ¤hrigeÂ werde fÃ¼r ihr filmisches Werk und ihr politisches Engagement ausgezeichnet, teilte die spanische Filmakademie am Mittwoch mit.

US-Schauspielerin Susan Sarandon soll in diesem Jahr den spanischen Goya-Filmpreis fÃ¼r ihr Lebenswerk erhalten. Die 79-JÃ¤hrigeÂ werde fÃ¼r ihr filmisches Werk und ihr politisches Engagement ausgezeichnet, teilte die spanische Filmakademie am Mittwoch mit. Der unter anderem fÃ¼r Filme wie "Thelma und Louise" und "Atlantic City" berÃ¼hmte Hollywoodstar sei eine "perfekte Kombination aus Talent und beruflichem Erfolg, Glamour und gesellschaftlichem und politischem Engagement", hieÃŸ es in der BegrÃ¼ndung.



Die Filmakademie erklÃ¤rte weiter, sie wolle mit dem Goya "eine der bemerkenswertesten Schauspielerinnen Hollywoods" ehren, "deren Filmografie eine Vielzahl unbestreitbarer Meisterwerke" umfasse. Die Preisverleihung der "spanischen Oscars" findet am 28. Februar in Barcelona statt.



Susan Sarandon begann ihre Karriere in den 1970er Jahren. Zu ihren bekanntesten Filmen zÃ¤hlen neben "Thelma und Louise" auch "Die Hexen von Eastwick, "Cloud Atlas" und Betty und ihre Schwestern". FÃ¼r ihre Rolle in dem Drama "Dead Man Walking" wurde die New Yorker Schauspielerin und Produzentin 1996 mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.Â



Sarandon setzt sich darÃ¼ber hinaus seit langem fÃ¼r zahlreiche politische Anliegen ein. Zuletzt positionierte sie sich mehrfach an der Seite pro-palÃ¤stinensischer Aktivisten.