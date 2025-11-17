Selenskyj zu Besuch in Frankreich eingetroffen

Macron (r.) empfÃ¤ng Selenskyj nahe Paris

Der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj ist zu einem Besuch in Frankreich eingetroffen. Der franzÃ¶sische Staatschef Macron nahm seinen ukrainischen Kollegen auf einem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt nahe Paris in Empfang.

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ist zu GesprÃ¤chen in Frankreich eingetroffen. Der franzÃ¶sische Staatschef Emmanuel Macron nahm seinen ukrainischen Kollegen am Montag auf einem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt nahe Paris in Empfang.Â Die Ukraine bemÃ¼ht sich um den Kauf franzÃ¶sischer Kampfjets und anderer RÃ¼stungsgÃ¼ter. Selenskyj hatte am Sonntag im Onlinedienst X einen "historischen Deal" mit Frankreich angekÃ¼ndigt, um die Luftwaffe und die Luftverteidigung seines Landes zu stÃ¤rken.Â



Selenskyj und Macron wollen zudem gemeinsam den Generalstab der bislang nur auf dem Papier existierenden "multinationalen Ukraine-Truppe" besuchen. Frankreich und GroÃŸbritannien hatten sich fÃ¼r die Entsendung internationaler Soldaten eingesetzt, die im Fall einer Waffenruhe in der Ukraine prÃ¤sent sein sollen.



Frankreich, GroÃŸbritannien und Deutschland sind die fÃ¼hrenden KrÃ¤fte in der rund 30 vorwiegend europÃ¤ische Staaten umfassenden sogenannten "Koalition der Willigen" zur Koordinierung der UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine.Â