Videoproduktion und Ãœbersetzungen: Youtube fÃ¼hrt neue KI-Tools ein

Der Videodienst Youtube stellt seinen Content Producern, also Menschen, die auf Youtube streamen oder Videos hochladen, eine Reihe neuer KI-Werkzeuge zur VerfÃ¼gung. Mit Hilfe KÃ¼nstlicher Intelligenz kÃ¶nnen Nutzer zum Beispiel mit einem eigenen Foto und einem Video eines Hip-Hop-TÃ¤nzers einen Film von sich selbst beim Hip-Hop-Tanzen erstellen, wie aus einer PrÃ¤sentation des Google-Tochterunternehmens hervorgeht. Oder es kÃ¶nnen KI-generierte GegenstÃ¤nde oder Wesen in traditionell gefilmte Videos eingefÃ¼gt werden.



Die KI-Tools zielen vor allem auf kurze Videos ab, sogenannte Shorts. Im Bereich dieser kurzen Videoclips steht Youtube im Wettbewerb mit Tiktok und Instagram. Auch Podcasts stehen im Fokus der KI-AnkÃ¼ndigung: KÃ¼nftig kÃ¶nnen auf Basis von Audiodateien Videos erstellt werden, Podcasts also visualisiert werden. KI kommt zudem fÃ¼r Ãœbersetzungen und Untertitelungen von Videos zum Einsatz.



"Neue KI-gestÃ¼tzte Produkte werden unsere nÃ¤chsten 20 Jahre prÃ¤gen", sagte Youtube-Chef Neal Mohan am Dienstag auf einer Veranstaltung in New York. Er betonte, dass es sich dabei um "Werkzeuge handelt, nichts weiter". KI werde KreativitÃ¤t nicht ersetzen, sie sei dazu da, "die menschliche KreativitÃ¤t zu fÃ¶rdern".



Die neuen Funktionen sind zunÃ¤chst Nutzern in den USA, GroÃŸbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland vorbehalten. Um die Verbreitung von sogenannten Deepfakes im Internet zu bekÃ¤mpfen, verspricht Youtube, bald ein Erkennungstool bereitzustellen. ZunÃ¤chst im Testformat soll das Programm erkennen, ob ein Video mit KI produziert wurde oder nicht.Â