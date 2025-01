GrÃ¼ne starten mit Veranstaltung in LÃ¼beck in heiÃŸe Wahlkampfphase

Robert Habeck und Annalena Baerbock

Mit einer ersten zentralen Veranstaltung in Lübeck starten die Grünen am Montag in die heiße Wahlkampfphase. Sie bildet den Auftakt zur Wahlkampftour von Kanzlerkandidat Robert Habeck und Ko-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Neben Habeck und Baerbock will in der Lübecker Kongresshalle auch Parteichef Felix Banaszak sprechen.



In den Wochen bis zur Bundestagswahl am 23. Februar planen die Grünen weitere Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten, von "Küchentisch-Gesprächen" bis zu Townhall-Debatten mit Bürgerinnen und Bürgern. Kernpunkte des Wahlprogramms der Partei, das ein Bundesparteitag am 26. Januar endgültig beschließen soll, sind neben "Kurshalten" beim Klimaschutz die Sicherstellung eines "bezahlbaren Lebens" sowie "Frieden und Freiheit in Europa". In Umfragen liegen die Grünen aktuell bei 13 bis 14 Prozent.