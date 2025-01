Musik und bunte KostÃ¼me: Tausende bei traditionellem Karnevalsumzug in Kapstadt

Karnevalsumzug in Kapstadt

Zum traditionellen Karnevalsumzug in Kapstadt sind am Samstag tausende Menschen durch die südafrikanische Metropole gezogen. Begleitet von Trompeten- und Posaunenklängen marschierten die in bunte und glitzernde Anzüge gekleideten Teilnehmer durch das historische Zentrum der Stadt.



Der Karneval zum Jahresanfang in Kapstadt hat seine Wurzeln in der Geschichte der Sklaverei und wurde erstmals 1907 gefeiert. Nach Angaben der Organisatoren nahmen an der diesjährigen Parade 18 Karnevalsgruppen mit insgesamt rund 20.000 Menschen teil.



Die Sklaverei in Kapstadt war 1834 abgeschafft worden. Der auch als Kaapse Klopse bekannte Karneval ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Afrika.