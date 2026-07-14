Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltender Hitzeperioden fordert der Bund deutscher FriedhofsgÃ¤rtner (BdF), GrÃ¤ber von behÃ¶rdlichen GieÃŸverboten auszunehmen.
"Wir fordern, dass die GrabbewÃ¤sserung auf FriedhÃ¶fen von flÃ¤chendeckenden GieÃŸverboten ausgenommen wird", sagte der Vorsitzende des Bundes deutscher FriedhofsgÃ¤rtner im Zentralverband Gartenbau, Michael Ballenberger, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz). "GrÃ¤ber mÃ¼ssen auch wÃ¤hrend Hitzeperioden gepflegt und ausreichend bewÃ¤ssert werden kÃ¶nnen."
LÃ¤ngere Hitze- und Trockenphasen belasteten viele Grabbepflanzungen erheblich, sagte Ballenberger. Das eigentliche Problem sei dabei weniger die Hitze als die anhaltende Trockenheit. Von flÃ¤chendeckenden oder dauerhaften SchÃ¤den an GrÃ¤bern kÃ¶nne derzeit jedoch nicht ausgegangen werden.
AngehÃ¶rigen empfiehlt der Verbandschef, mÃ¶glichst in den frÃ¼hen Morgenstunden oder am spÃ¤ten Abend zu gieÃŸen. "AuÃŸerdem ist es sinnvoll, eher seltener, dafÃ¼r aber durchdringend zu gieÃŸen, damit das Wasser die Wurzeln erreicht", sagte er. FÃ¼r ein Einzelgrab empfiehlt er rund 40 Liter Wasser.
Mehrere Kommunen und Landkreise haben wegen der anhaltenden Trockenheit die BewÃ¤sserung von GÃ¤rten und GrÃ¼nflÃ¤chen zeitweise eingeschrÃ¤nkt oder verboten. Einheitliche bundesweite Regelungen gibt es nicht.
Lifestyle
FriedhofsgÃ¤rtner fordern Ausnahmen von GieÃŸverboten
- dts - 14. Juli 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltender Hitzeperioden fordert der Bund deutscher FriedhofsgÃ¤rtner (BdF), GrÃ¤ber von behÃ¶rdlichen GieÃŸverboten auszunehmen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die unabhÃ¤ngige Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, befÃ¼rchtet wegen der ElterngeldplÃ¤ne von BundesfamilienministerinMehr
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - BSW-Parteichefin Amira Mohamed Ali sieht das 100-Tage-Sofortprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt als "Kniefall vor der CDU". "Sozialpolitik,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Kinderschutzbundes, Daniel Grein, hat die PlÃ¤ne von Familienministerin Karin Prien (CDU), den staatlichenMehr
Top Meldungen
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann spricht sich dafÃ¼r aus, Minijobs fÃ¼r Studierende dauerhaft zu erhalten. Den VorschlagMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fÃ¼rchtet, dass ein Drittel der Kliniken das am Freitag vom Bundesrat durchgewunkeneMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich fÃ¼r eine ErhÃ¶hung der Tabakpreise aus. Das berichtet der "Stern" unter Berufung auf eine Forsa-UmfrageMehr