FriedhofsgÃ¤rtner fordern Ausnahmen von GieÃŸverboten

Friedhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltender Hitzeperioden fordert der Bund deutscher FriedhofsgÃ¤rtner (BdF), GrÃ¤ber von behÃ¶rdlichen GieÃŸverboten auszunehmen.



"Wir fordern, dass die GrabbewÃ¤sserung auf FriedhÃ¶fen von flÃ¤chendeckenden GieÃŸverboten ausgenommen wird", sagte der Vorsitzende des Bundes deutscher FriedhofsgÃ¤rtner im Zentralverband Gartenbau, Michael Ballenberger, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz). "GrÃ¤ber mÃ¼ssen auch wÃ¤hrend Hitzeperioden gepflegt und ausreichend bewÃ¤ssert werden kÃ¶nnen."



LÃ¤ngere Hitze- und Trockenphasen belasteten viele Grabbepflanzungen erheblich, sagte Ballenberger. Das eigentliche Problem sei dabei weniger die Hitze als die anhaltende Trockenheit. Von flÃ¤chendeckenden oder dauerhaften SchÃ¤den an GrÃ¤bern kÃ¶nne derzeit jedoch nicht ausgegangen werden.



AngehÃ¶rigen empfiehlt der Verbandschef, mÃ¶glichst in den frÃ¼hen Morgenstunden oder am spÃ¤ten Abend zu gieÃŸen. "AuÃŸerdem ist es sinnvoll, eher seltener, dafÃ¼r aber durchdringend zu gieÃŸen, damit das Wasser die Wurzeln erreicht", sagte er. FÃ¼r ein Einzelgrab empfiehlt er rund 40 Liter Wasser.



Mehrere Kommunen und Landkreise haben wegen der anhaltenden Trockenheit die BewÃ¤sserung von GÃ¤rten und GrÃ¼nflÃ¤chen zeitweise eingeschrÃ¤nkt oder verboten. Einheitliche bundesweite Regelungen gibt es nicht.

