Weltweite MilitÃ¤rausgaben steigen auf neuen HÃ¶chststand

Flugabwehrkanonenpanzer Gepard (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Die weltweiten MilitÃ¤rausgaben haben im Jahr 2025 einen neuen HÃ¶chststand von 2.887 Milliarden Dollar erreicht.



Das teilte das Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) am Montag mit. WÃ¤hrend die Ausgaben in den USA zurÃ¼ckgingen, stiegen sie in Europa um 14 Prozent und in Asien und Ozeanien um 8,1 Prozent. Die drei grÃ¶ÃŸten MilitÃ¤rausgeber - die USA, China und Russland - gaben zusammen 1.480 Milliarden Dollar aus, was 51 Prozent der globalen Gesamtausgaben entspricht.



Der Anstieg der MilitÃ¤rausgaben setzte sich im elften Jahr in Folge fort, wobei die globale militÃ¤rische Belastung, gemessen als Anteil der MilitÃ¤rausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP), auf 2,5 Prozent stieg. Dies war der hÃ¶chste Stand seit 2009. Der RÃ¼ckgang der US-MilitÃ¤rausgaben war hauptsÃ¤chlich darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, dass im Jahr 2025 keine neuen finanziellen MilitÃ¤rhilfen fÃ¼r die Ukraine genehmigt wurden. Dennoch investierten die USA weiterhin in nukleare und konventionelle militÃ¤rische FÃ¤higkeiten, "um ihre Dominanz in der westlichen HemisphÃ¤re zu sichern und China im Indopazifik abzuschrecken". AuÃŸerdem will US-PrÃ¤sident Donald Trump im kommenden Haushalt das MilitÃ¤rbudget enorm erhÃ¶hen.



In Europa gab es laut Sipri einen Anstieg der MilitÃ¤rausgaben um 14 Prozent auf 864 Milliarden Dollar. Russland und die Ukraine erhÃ¶hten ihre Ausgaben im vierten Jahr des Krieges in der Ukraine weiter. Die MilitÃ¤rausgaben der europÃ¤ischen Nato-Mitglieder stiegen ebenfalls stark an, wobei Deutschland mit einem Anstieg um 24 Prozent auf 114 Milliarden Dollar der grÃ¶ÃŸte Ausgeber war. Die MilitÃ¤rausgaben in Asien und Ozeanien verzeichneten mit einem Anstieg von 8,1 Prozent den grÃ¶ÃŸten jÃ¤hrlichen Zuwachs seit 2009, wobei China seine Ausgaben um 7,4 Prozent auf 336 Milliarden Dollar erhÃ¶hte.

