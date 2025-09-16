Technologie

Post-VorstÃ¤ndin drÃ¤ngt auf hÃ¶heres Briefporto

  • dts - 16. September 2025
Bild vergrößern: Post-VorstÃ¤ndin drÃ¤ngt auf hÃ¶heres Briefporto
Postbotin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Post-VorstÃ¤ndin Nikola Hagleitner drÃ¤ngt perspektivisch auf ein deutlich hÃ¶heres Porto fÃ¼r Standardbriefe und Postkarten im Inland.

"Ich setze darauf, dass die Bundesnetzagentur beim nÃ¤chsten Mal die reale Kostenentwicklung und den beschleunigten BriefrÃ¼ckgang noch stÃ¤rker berÃ¼cksichtigt - und dann muss das Standard-Porto nennenswert wachsen", sagte Hagleitner, die fÃ¼r den Konzern das Post- und PaketgeschÃ¤ft in Deutschland verantwortet, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).

In Deutschland muss die Bundesnetzagentur PortopreiserhÃ¶hungen fÃ¼r die Deutsche Post genehmigen. Zuletzt stieg das Briefporto Anfang dieses Jahres. FÃ¼r einen Standardbrief werden seitdem 95 statt 85 Cent fÃ¤llig. Die PortoerhÃ¶hung gilt fÃ¼r 2025 und 2026. Hagleitner sagte erneut, sie reiche nicht aus. "Aus meiner Sicht ist die PortoerhÃ¶hung beim letzten Mal zu gering ausgefallen - nicht weil wir gierig sind, sondern weil wir die ErlÃ¶se benÃ¶tigen, um die Modernisierung der Post zu stemmen. Jeder Cent, den meine Konzerndivision mit Leistungen und Produkten erwirtschaftet, wird in den Standort Deutschland reinvestiert", sagte sie.

Der Prozess mit der Bundesnetzagentur in Bezug auf eine weitere ErhÃ¶hung starte Hagleitner zufolge im Januar. "Die Entscheidung gibt es dann voraussichtlich Ende des kommenden Jahres. Wo man da genau landet, mag ich nicht vorempfinden. Aber ich erwarte eine signifikante ErhÃ¶hung", erklÃ¤rte sie.

Auf die Frage, ob in Deutschland das Porto viel zu gÃ¼nstig sei, antwortete Hagleitner ausweichend. Dies kÃ¶nne jeder fÃ¼r sich selbst beurteilen. WÃ¤hrend in Deutschland der Standardbrief weniger als einen Euro kostet, werden zum Beispiel in DÃ¤nemark vier Euro fÃ¤llig. "In DÃ¤nemark gibt es aber natÃ¼rlich sehr viel weniger Briefe als hier. Fakt ist: Wir sind hier in Deutschland im europÃ¤ischen Vergleich bei den Porto-Preisen im untersten Drittel und bei den Lohnkosten in obersten Drittel", so die DHL-VorstÃ¤ndin. Das passe nicht zusammen.

