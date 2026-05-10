Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus SÃ¶der hÃ¤lt die von der SPD vorgeschlagene sogenannte "EntlastungsprÃ¤mie" fÃ¼r nicht mehr realisierbar. Im "Bericht aus Berlin" der ARD sagte er am Sonntag, die PrÃ¤mie sei vom Tisch. Es habe sich in den Tagen nach der AnkÃ¼ndigung gezeigt, dass die Idee in der Wirtschaft auf groÃŸen Widerstand gestoÃŸen sei. Er habe eigentlich gedacht, dass es vorher Absprachen mit der Wirtschaft gegeben habe. Das sei offenkundig nicht der Fall gewesen.
Beim am Dienstag anstehenden Koalitionsausschuss will SÃ¶der den Fokus stÃ¤rker auf eine Einkommensteuerreform legen. Er glaube nicht, dass dort die groÃŸe Steuerreform beschlossen werde, sondern man werde Ã¼ber die GrundzÃ¼ge und das weitere Verfahren reden, so wie bei der Krankenkassenreform.
Mit Blick auf die schwachen Umfragewerte der Union im Bund schlieÃŸt SÃ¶der eine Koalition mit den GrÃ¼nen weiterhin aus. "Mit den GrÃ¼nen wird es ja nicht besser", sagte er.
Finanzen
"EntlastungsprÃ¤mie" laut SÃ¶der endgÃ¼ltig vom Tisch
- dts - 10. Mai 2026, 19:39 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus SÃ¶der hÃ¤lt die von der SPD vorgeschlagene sogenannte "EntlastungsprÃ¤mie" fÃ¼r nicht mehr realisierbar. Im "Bericht aus Berlin" der ARD sagte er am Sonntag, die PrÃ¤mie sei vom Tisch. Es habe sich in den Tagen nach der AnkÃ¼ndigung gezeigt, dass die Idee in der Wirtschaft auf groÃŸen Widerstand gestoÃŸen sei. Er habe eigentlich gedacht, dass es vorher Absprachen mit der Wirtschaft gegeben habe. Das sei offenkundig nicht der Fall gewesen.
Weitere Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der designierte MinisterprÃ¤sident von Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne), kritisiert die Bundesregierung scharf. Ihr fehle einMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie drÃ¼ckt die Union bei der geplanten Steuerreform aufs Tempo. "Die geplante EinkommensteuerreformMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat hat SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese weitere Entlastungen fÃ¼r die BÃ¼rger angekÃ¼ndigt.Mehr
Top Meldungen
Hagen (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Buchhandelskette Thalia, Ingo Kretzschmar, plant eine massive Expansion in den Spielwarenhandel. Perspektivisch sehe er ein PotenzialMehr
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der "EntlastungsprÃ¤mie" im Bundesrat plÃ¤diert Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fÃ¼r eineMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes rechnet mit den ReformplÃ¤nen von Union und SPD ab. Das berichtet das Magazin Politico unterMehr