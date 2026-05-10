"EntlastungsprÃ¤mie" laut SÃ¶der endgÃ¼ltig vom Tisch

SÃ¶der, Merz, Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus SÃ¶der hÃ¤lt die von der SPD vorgeschlagene sogenannte "EntlastungsprÃ¤mie" fÃ¼r nicht mehr realisierbar. Im "Bericht aus Berlin" der ARD sagte er am Sonntag, die PrÃ¤mie sei vom Tisch. Es habe sich in den Tagen nach der AnkÃ¼ndigung gezeigt, dass die Idee in der Wirtschaft auf groÃŸen Widerstand gestoÃŸen sei. Er habe eigentlich gedacht, dass es vorher Absprachen mit der Wirtschaft gegeben habe. Das sei offenkundig nicht der Fall gewesen.



Beim am Dienstag anstehenden Koalitionsausschuss will SÃ¶der den Fokus stÃ¤rker auf eine Einkommensteuerreform legen. Er glaube nicht, dass dort die groÃŸe Steuerreform beschlossen werde, sondern man werde Ã¼ber die GrundzÃ¼ge und das weitere Verfahren reden, so wie bei der Krankenkassenreform.



Mit Blick auf die schwachen Umfragewerte der Union im Bund schlieÃŸt SÃ¶der eine Koalition mit den GrÃ¼nen weiterhin aus. "Mit den GrÃ¼nen wird es ja nicht besser", sagte er.

