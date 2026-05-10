Ã–zdemir kritisiert Bundesregierung bei Steuerpolitik

Cem Ã–zdemir (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der designierte MinisterprÃ¤sident von Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne), kritisiert die Bundesregierung scharf. Ihr fehle ein abgestimmtes Konzept bei der Einkommenssteuer, sagte er im "Bericht aus Berlin" des ARD-Hauptstadtstudios.



"Wir sind bereit, bei Steuerreform, bei Rentenreform mit anzupacken, aber die Regierung muss jetzt mal bitteschÃ¶n mit einer Stimme sprechen", so Ã–zdemir. Er bekomme einen Vorschlag von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und einen von der CDU. So arbeite man in Baden-WÃ¼rttemberg nicht.



Die im Bundesrat gescheiterte "EntlastungsprÃ¤mie" bezeichnete Ã–zdemir unterdessen als Geld, das man zum Fenster rausgeschmissen hÃ¤tte. Es sei kein Mehrwert erkennbar. Ãœber die VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts mÃ¼sse man reden. Insgesamt mÃ¼sse der Bund die Menschen Ã¼berraschen, dass Demokratie Probleme lÃ¶sen kann.



Ã–zdemir selbst will die Wirtschaft in Baden-WÃ¼rttemberg "entlasten". Er kÃ¼ndigte an, alle Berichtspflichten fÃ¼r den Mittelstand und die Kommunen abzuschaffen. "Das wÃ¤re auch mal was fÃ¼r Berlin. Berlin hat den grÃ¶ÃŸten Teil an BÃ¼rokratie, Berlin kÃ¶nnte uns in Baden-WÃ¼rttemberg folgen. Das wÃ¼rde einen Unterschied machen fÃ¼r die deutsche Wirtschaft."

