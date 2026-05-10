Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen

Tanken

Wegen des Iran-Kriegs und des gestiegenen Ã–lpreises sparen zwei Drittel der Deutschen einer Umfrage zufolge Energie. Fast die HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst zudem hÃ¤ufiger das Auto stehen.

Wegen des Iran-Kriegs und des gestiegenen Ã–lpreises sparen zwei Drittel der Deutschen einer Umfrage zufolge Energie. Fast die HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst zudem hÃ¤ufiger das Auto stehen, wie eine reprÃ¤sentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox zeigt, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag) vorlag.



Den Ergebnissen zufolge geben gut zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) an, aufgrundÂ derÂ gestiegenenÂ KostenÂ bewusster mit Energie umzugehen.Â DavonÂ vermeidenÂ 56 ProzentÂ den Stand-by-Betrieb technischer GerÃ¤te, 52 ProzentÂ reduzieren gezielt ihren Stromverbrauch. 55 Prozent drehen die Heizung herunter, 47 Prozent sparen beim Warmwasser.



AuchÂ auf den Transport wirken sich die Entwicklungen aus: 48 Prozent der BundesbÃ¼rger lassen laut der Befragung wegen hoher Spritpreise hÃ¤ufiger das Auto stehen. Stattdessen steigen viele Ã¶fter aufs Fahrrad umÂ (29 Prozent) oderÂ nutzen hÃ¤ufiger Bus und BahnÂ (24 Prozent).Â



Gut ein Viertel (27 Prozent) spart nach eigenen AngabenÂ hingegen keineÂ EnergieÂ ein.Â Als Hauptgrund nennt die MehrheitÂ (52 Prozent)Â dieser Gruppe, bereits zuvor sparsam gewesen zu sein und kein weiteres Einsparpotenzial zu sehen.



Nach Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran waren in Deutschland die Energiepreise sprunghaft angestiegen. Die Bundesregierung versucht, dem Preisanstieg mithilfe eines Tankrabatts entgegenzuwirken.