Umfrage: Jedes sechste US-Elternteil verzÃ¶gert oder Ã¼berspringt Impfung von Kindern

Impfung eines Kindes

Jedes sechste Elternteil in den USA hat einer Umfrage zufolge einige oder alle der Ã¼blichen Impfungen fÃ¼r Kinder verzÃ¶gert oder ausgelassen.

Jedes sechste Elternteil in den USA hat einer Umfrage zufolge einige oder alle der Ã¼blichen Impfungen fÃ¼r Kinder verzÃ¶gert oder ausgelassen. Die meisten gaben in der am Montag verÃ¶ffentlichten Umfrage der "Washington Post" und der Nichtregierungsorganisation KFF unter mehr als 2500 Eltern Bedenken wegen mÃ¶glicher Nebenwirkungen sowie mangelndes Vertrauen in die BundesgesundheitsbehÃ¶rden hinsichtlich der GewÃ¤hrleistung ihrer Sicherheit an.



Etwa neun Prozent entschieden sich den Angaben zufolge gegen Impfungen fÃ¼r ihre Kinder gegen Polio sowie Masern, Mumps und RÃ¶teln. Die Menschen, die angaben, Impfungen verzÃ¶gert oder ausgelassen zu haben, fÃ¼hlten sich eher den Republikanern zugehÃ¶rig, gaben religiÃ¶se Ãœberzeugungen an oder unterrichteten ihre Kinder zu Hause.



Fachleute warnen vor einer weit verbreiteten RÃ¼ckkehr potenziell tÃ¶dlicher Krankheiten, die durch Impfungen im Kindesalter weitgehend ausgerottet worden waren. In diesem Jahr erlebten die USA den schlimmsten Masernausbruch seit mehr als 30 Jahren. Mehr als 1400 FÃ¤lle wurden bestÃ¤tigt; drei Menschen starben, darunter zwei Kleinkinder.



Der Umfrage zufolge lieÃŸen Eltern ihre Kinder noch seltener gegen Corona oder Grippe impfen. Etwa die HÃ¤lfte der Eltern lieÃŸ ihre Kinder im vergangenen Jahr nicht gegen Grippe impfen. 56 Prozent gaben an, nicht davon Ã¼berzeugt zu sein, dass Covid-19-Impfstoffe fÃ¼r Kinder sicher seien.



Die groÃŸe Mehrheit der Eltern in den USA unterstÃ¼tzt jedoch weiterhin Impfungen. 81 Prozent gaben der Umfrage zufolge an, dass Ã¶ffentliche Schulen weiterhin Impfungen gegen Masern und Polio vorschreiben sollten.



In den USA sind einige Impfungen wie die gegen Masern, Mumps und RÃ¶teln fÃ¼r die Einschulung verpflichtend, andere werden dringend empfohlen. In zahlreichen Bundesstaaten kÃ¶nnen Eltern jedoch Befreiungen etwa aus religiÃ¶sen GrÃ¼nden erwirken.



Der Widerstand gegen Impfungen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dies geht grÃ¶ÃŸtenteils auf widerlegte Behauptungen zurÃ¼ck, die Impfungen mit Autismus in Verbindung brachten.



US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wiederholte die Falschbehauptungen und sÃ¤te Zweifel an der Sicherheit von Impfstoffen. Seit seinem Amtsantritt hat Kennedy unter anderem den Zugang zu Corona-Impfstoffen beschrÃ¤nkt und die Gelder fÃ¼r die Entwicklung neuer Impfstoffe zusammengestrichen.