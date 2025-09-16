Umfrage: Jedes sechste US-Elternteil verzÃ¶gert oder Ã¼berspringt Impfung von Kindern

Jedes sechste Elternteil in den USA hat einer Umfrage zufolge einige oder alle der Ã¼blichen Impfungen fÃ¼r Kinder verzÃ¶gert oder ausgelassen. Die meisten gaben in der am Montag verÃ¶ffentlichten Umfrage der "Washington Post" und der Nichtregierungsorganisation KFF unter mehr als 2500 Eltern Bedenken wegen mÃ¶glicher Nebenwirkungen sowie mangelndes Vertrauen in die BundesgesundheitsbehÃ¶rden hinsichtlich der GewÃ¤hrleistung ihrer Sicherheit an.
Etwa neun Prozent entschieden sich den Angaben zufolge gegen Impfungen fÃ¼r ihre Kinder gegen Polio sowie Masern, Mumps und RÃ¶teln. Die Menschen, die angaben, Impfungen verzÃ¶gert oder ausgelassen zu haben, fÃ¼hlten sich eher den Republikanern zugehÃ¶rig, gaben religiÃ¶se Ãœberzeugungen an oder unterrichteten ihre Kinder zu Hause.
Fachleute warnen vor einer weit verbreiteten RÃ¼ckkehr potenziell tÃ¶dlicher Krankheiten, die durch Impfungen im Kindesalter weitgehend ausgerottet worden waren. In diesem Jahr erlebten die USA den schlimmsten Masernausbruch seit mehr als 30 Jahren. Mehr als 1400 FÃ¤lle wurden bestÃ¤tigt; drei Menschen starben, darunter zwei Kleinkinder.
Der Umfrage zufolge lieÃŸen Eltern ihre Kinder noch seltener gegen Corona oder Grippe impfen. Etwa die HÃ¤lfte der Eltern lieÃŸ ihre Kinder im vergangenen Jahr nicht gegen Grippe impfen. 56 Prozent gaben an, nicht davon Ã¼berzeugt zu sein, dass Covid-19-Impfstoffe fÃ¼r Kinder sicher seien.
Die groÃŸe Mehrheit der Eltern in den USA unterstÃ¼tzt jedoch weiterhin Impfungen. 81 Prozent gaben der Umfrage zufolge an, dass Ã¶ffentliche Schulen weiterhin Impfungen gegen Masern und Polio vorschreiben sollten.
In den USA sind einige Impfungen wie die gegen Masern, Mumps und RÃ¶teln fÃ¼r die Einschulung verpflichtend, andere werden dringend empfohlen. In zahlreichen Bundesstaaten kÃ¶nnen Eltern jedoch Befreiungen etwa aus religiÃ¶sen GrÃ¼nden erwirken.
Der Widerstand gegen Impfungen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dies geht grÃ¶ÃŸtenteils auf widerlegte Behauptungen zurÃ¼ck, die Impfungen mit Autismus in Verbindung brachten.
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wiederholte die Falschbehauptungen und sÃ¤te Zweifel an der Sicherheit von Impfstoffen. Seit seinem Amtsantritt hat Kennedy unter anderem den Zugang zu Corona-Impfstoffen beschrÃ¤nkt und die Gelder fÃ¼r die Entwicklung neuer Impfstoffe zusammengestrichen.
Gesundheit
Umfrage: Jedes sechste US-Elternteil verzÃ¶gert oder Ã¼berspringt Impfung von Kindern
- AFP - 16. September 2025, 01:49 Uhr
Jedes sechste Elternteil in den USA hat einer Umfrage zufolge einige oder alle der Ã¼blichen Impfungen fÃ¼r Kinder verzÃ¶gert oder ausgelassen.
Jedes sechste Elternteil in den USA hat einer Umfrage zufolge einige oder alle der Ã¼blichen Impfungen fÃ¼r Kinder verzÃ¶gert oder ausgelassen. Die meisten gaben in der am Montag verÃ¶ffentlichten Umfrage der "Washington Post" und der Nichtregierungsorganisation KFF unter mehr als 2500 Eltern Bedenken wegen mÃ¶glicher Nebenwirkungen sowie mangelndes Vertrauen in die BundesgesundheitsbehÃ¶rden hinsichtlich der GewÃ¤hrleistung ihrer Sicherheit an.
Weitere Meldungen
Die US-VerbraucherschutzbehÃ¶rde FTC hat nach der Klage gegen das KI-Unternehmen OpenAI im Zusammenhang mit dem Suizid eines 16-JÃ¤hrigen eine Untersuchung zu Chatbots wie ChatGPTMehr
Die Zahl der TodesfÃ¤lle durch Herzkrankheiten ist in Deutschland rÃ¼cklÃ¤ufig. Nach dem am Dienstag in Berlin verÃ¶ffentlichten Deutschen Herzbericht starben im Jahr 2023Mehr
Erstmals sind laut einem UN-Bericht weltweit mehr Kinder und Jugendliche stark Ã¼bergewichtig als unterernÃ¤hrt. Der Anteil von Fettleibigen unter den Heranwachsenden habe sichMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD widerspricht zum Teil den Schlussfolgerungen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) aus dem Monitoring-Bericht zurMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm begrÃ¼ÃŸt die Energiewende-PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Es ist gut, dassMehr
GrÃ¼nheide (dts Nachrichtenagentur) - BetriebsrÃ¤te des Tesla-Werks in GrÃ¼nheide verlangen ein Weihnachtsgeld von mindestens 1.500 Euro. Die IG-Metall-Fraktion im Betriebsrat hatMehr