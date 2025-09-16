Post-VorstÃ¤ndin Hagleitner verteidigt Stellenstreichungen

Deutsche Post (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r das Post- und PaketgeschÃ¤ft in Deutschland zustÃ¤ndige VorstÃ¤ndin bei Deutsche Post DHL, Nikola Hagleitner, hat den Stellenabbau des Unternehmens hierzulande verteidigt.



Man habe keine andere Wahl gehabt, sagte Hagleitner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Das Postgesetz verlangt von uns, dass wir den Universaldienst effizient erbringen. Und wenn wir nicht eine Milliarde Euro pro Jahr erlÃ¶sen, kÃ¶nnen wir unsere Infrastruktur nicht modernisieren. Die Zeiten haben sich verÃ¤ndert, wir mÃ¼ssen Ressourcen konsequent steuern", so die VorstÃ¤ndin. Im Gegensatz zum produzierenden Gewerbe kÃ¶nne man nicht auf Vorrat produzieren. "Wir beschÃ¤ftigen keine Leute auf Verdacht", erklÃ¤rte die Ã–sterreicherin weiter.



Deutsche Post DHL hatte im FrÃ¼hjahr - nur zwei Tage nach einem Tarifabschluss mit der Gewerkschaft Verdi - erklÃ¤rt, bis Jahresende 8.000 Jobs im Brief- und PaketgeschÃ¤ft in Deutschland streichen zu wollen. Hagleitner bestritt einen mÃ¶glichen Zusammenhang zwischen Tarifeinigung und dem Stellenabbau. "Wir bauen ja kein Personal ab, um der Gewerkschaft eins auszuwischen. Im Gegenteil. Wir haben eine gute Sozialpartnerschaft und legen Wert auf belastbaren Dialog mit unserem Betriebsrat und der Gewerkschaft Verdi", sagte sie.



Der Abbau von Personal sei unternehmerische MaÃŸnahme gewesen, die sich an den RealitÃ¤ten orientiere, so die VorstÃ¤ndin. Sie verwies auf weniger Briefe, hÃ¶here Kosten und einen groÃŸen Investitionsdruck. "Im Postgesetz steht, dass wir einen angemessenen Gewinnzuschlag erwirtschaften mÃ¼ssen, um in eine nachhaltige Postinfrastruktur zu investieren. Kurz: Die Modernisierung der Post ist gesellschaftlich und politisch gewÃ¼nscht", sagte Hagleitner. Das Geld wÃ¤re nicht da, wenn der Konzern auf der Personalseite nicht eingespart hÃ¤tte, erklÃ¤rte sie.



Hagleitner sprach trotzdem von einer anhaltenden AttraktivitÃ¤t der Post als Arbeitgeber: "Im August haben wir mehrere Tausend BeschÃ¤ftigte eingestellt. Wir hatten Ã¼ber 100.000 Bewerbungen. Das zeigt, dass wir als Arbeitgeber sehr attraktiv sind. FÃ¼r das traditionell starke VorweihnachtsgeschÃ¤ft werden wir rund 10.000 Zusteller einstellen", sagte sie.

