Finanzen

SPD dringt auf Verhandlungen mit Union zu Erbschaftssteuer

  • dts - 15. September 2025
Bild vergrößern: SPD dringt auf Verhandlungen mit Union zu Erbschaftssteuer
Jachthafen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Ã„uÃŸerungen von Unions-Fraktionschef Spahn zur ungerechten VermÃ¶gensverteilung will die SPD zÃ¼gig in Verhandlungen Ã¼ber hÃ¶here Steuern auf Milliarden-Erbschaften einsteigen. "Es ist unfair, wenn heute auf kleine Erbschaften ein hÃ¶herer Anteil von Steuern gezahlt werden muss, wÃ¤hrend nur ein geringfÃ¼giger Teil von Milliarden-Erbschaften in Deutschland Ã¼berhaupt steuerpflichtig ist", sagte SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagausgaben).

Zudem wolle die SPD stÃ¤rker gegen Steuerbetrug und SteuerschlupflÃ¶cher vorgehen. "Dazu werden wir jetzt in einen sachlichen und unaufgeregten Austausch mit den Haushalts- und Finanzpolitikern der Union treten", kÃ¼ndigte sie an. Esdar nannte es "richtig, wenn auch Jens Spahn die ungleiche VermÃ¶gensverteilung als Problem sieht" und sei deshalb "optimistisch, dass wir das Thema konstruktiv gelÃ¶st bekommen".

Ziel mÃ¼sse es sein, dass die "extrem Reichen in unserer Gesellschaft mehr Verantwortung fÃ¼r unser Allgemeinwohl Ã¼bernehmen", so die Sozialdemokratin. "Wir wollen die Erbschaftssteuer reformieren, dabei zielen wir auf sehr groÃŸe Erbschaften."

Jens Spahn hatte vor dem Wochenende als erster konservativer Spitzenpolitiker eine Privilegierung VermÃ¶gender eingerÃ¤umt, auch mit Blick auf ein anstehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer. Die ungleiche VermÃ¶gensverteilung sein "ein Problem", so der CDU/CSU-Fraktionschef.

In den vergangenen zehn Jahren blieben mehr als die HÃ¤lfte der groÃŸen Erbschaften und Schenkungen im Wert von Ã¼ber 100 Millionen Euro in Deutschland steuerfrei, wie eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion ergab.

Linken-Fraktionsvize Janine Wissler nannte es deshalb "Ã¼berfÃ¤llig, dass endlich auch einzelne Unionspolitiker die zutiefst ungleiche VermÃ¶gensverteilung in Deutschland kritisieren", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wenn eine Handvoll Familien so viel besitzen wie die HÃ¤lfte der BevÃ¶lkerung und die Anzahl der MilliardÃ¤re immer weiter steigt, sollte das auch die Union alarmieren." Es zÃ¤hlten aber nicht Worte, sondern Taten, betonte Wissler. Spahn mÃ¼sse "schnell konkrete VorschlÃ¤ge machen, wie man mehr Gerechtigkeit schaffen kann".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Umsatzsteueranteil fÃ¼r Kommunen
    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Umsatzsteueranteil fÃ¼r Kommunen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen wollen mit sechs MaÃŸnahmen, die unter rekordhohen Schulden leidenden deutschen Kommunen entlasten: Unter anderem plÃ¤diert die

    Mehr
    Zollgewerkschaft warnt vor PÃ¤ckchensteuer auf Billigimporte
    Zollgewerkschaft warnt vor PÃ¤ckchensteuer auf Billigimporte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Zollgewerkschaft BDZ, Thomas Liebel, spricht sich gegen die von der EU geplante EinfÃ¼hrung einer pauschalen Zollabgabe auf

    Mehr
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs auf

    Mehr
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    CDU will mehr Geld fÃ¼r Ukraine-MilitÃ¤rhilfe
    CDU will mehr Geld fÃ¼r Ukraine-MilitÃ¤rhilfe
    Brasilien: Bolsonaro verlÃ¤sst vorÃ¼bergehend Haus fÃ¼r medizinischen Eingriff
    Brasilien: Bolsonaro verlÃ¤sst vorÃ¼bergehend Haus fÃ¼r medizinischen Eingriff
    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
    Eklat in Spanien: Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten erzwingen Abbruch von Radrennen
    Eklat in Spanien: Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten erzwingen Abbruch von Radrennen
    GrÃ¼ne kritisieren geplante Abschiebungen nach Afghanistan
    GrÃ¼ne kritisieren geplante Abschiebungen nach Afghanistan
    Vor Gerichtsverhandlung: Zehntausende TÃ¼rken demonstrieren fÃ¼r oppositionelle CHP
    Vor Gerichtsverhandlung: Zehntausende TÃ¼rken demonstrieren fÃ¼r oppositionelle CHP

    Top Meldungen

    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der Preiskampf

    Mehr
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil

    Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13

    Mehr
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ãœberlegungen der Deutschen Bahn, das Angebot in Fernverkehr auszudÃ¼nnen und die Fahrpreise fÃ¼r ICE und Intercity-ZÃ¼ge deutlich zu

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts