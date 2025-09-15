SPD dringt auf Verhandlungen mit Union zu Erbschaftssteuer

Jachthafen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Ã„uÃŸerungen von Unions-Fraktionschef Spahn zur ungerechten VermÃ¶gensverteilung will die SPD zÃ¼gig in Verhandlungen Ã¼ber hÃ¶here Steuern auf Milliarden-Erbschaften einsteigen. "Es ist unfair, wenn heute auf kleine Erbschaften ein hÃ¶herer Anteil von Steuern gezahlt werden muss, wÃ¤hrend nur ein geringfÃ¼giger Teil von Milliarden-Erbschaften in Deutschland Ã¼berhaupt steuerpflichtig ist", sagte SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagausgaben).



Zudem wolle die SPD stÃ¤rker gegen Steuerbetrug und SteuerschlupflÃ¶cher vorgehen. "Dazu werden wir jetzt in einen sachlichen und unaufgeregten Austausch mit den Haushalts- und Finanzpolitikern der Union treten", kÃ¼ndigte sie an. Esdar nannte es "richtig, wenn auch Jens Spahn die ungleiche VermÃ¶gensverteilung als Problem sieht" und sei deshalb "optimistisch, dass wir das Thema konstruktiv gelÃ¶st bekommen".



Ziel mÃ¼sse es sein, dass die "extrem Reichen in unserer Gesellschaft mehr Verantwortung fÃ¼r unser Allgemeinwohl Ã¼bernehmen", so die Sozialdemokratin. "Wir wollen die Erbschaftssteuer reformieren, dabei zielen wir auf sehr groÃŸe Erbschaften."



Jens Spahn hatte vor dem Wochenende als erster konservativer Spitzenpolitiker eine Privilegierung VermÃ¶gender eingerÃ¤umt, auch mit Blick auf ein anstehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer. Die ungleiche VermÃ¶gensverteilung sein "ein Problem", so der CDU/CSU-Fraktionschef.



In den vergangenen zehn Jahren blieben mehr als die HÃ¤lfte der groÃŸen Erbschaften und Schenkungen im Wert von Ã¼ber 100 Millionen Euro in Deutschland steuerfrei, wie eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion ergab.



Linken-Fraktionsvize Janine Wissler nannte es deshalb "Ã¼berfÃ¤llig, dass endlich auch einzelne Unionspolitiker die zutiefst ungleiche VermÃ¶gensverteilung in Deutschland kritisieren", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wenn eine Handvoll Familien so viel besitzen wie die HÃ¤lfte der BevÃ¶lkerung und die Anzahl der MilliardÃ¤re immer weiter steigt, sollte das auch die Union alarmieren." Es zÃ¤hlten aber nicht Worte, sondern Taten, betonte Wissler. Spahn mÃ¼sse "schnell konkrete VorschlÃ¤ge machen, wie man mehr Gerechtigkeit schaffen kann".

